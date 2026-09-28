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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق: اتفاق على تسليم المقر الأمريكي بمطار بغداد.. وانسحاب تركيا من قاعدة بعشيقة

العراق
العراق
محمد على

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، تسليم المقر الأمريكي بمطار بغداد والاتفاق على انسحاب القوات التركية من قاعدة بعشيقة.

قالت خلية الإعلام الأمني العراقي أن “تسليم المقر الرئيسي للقوات الأمريكية بمطار بغداد يؤكد استقلال القرار العراقي”.

نوهت خلية الإعلام الأمني بأن "التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين مستمر على أساس الاحترام المتبادل".

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية أصبحت صاحبة "الكلمة العليا والقرار الخالص" في تحديد طبيعة أي وجود عسكري أو أمني على أراضي البلاد، بالتزامن مع اقتراب اكتمال انسحاب القوات الأمريكية وإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال معن إن تسليم المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، إلى جانب الاتفاق على انسحاب القوات التركية من قاعدة بعشيقة في نينوى، يعكسان تعزيز سيادة العراق واستقلال قراره الأمني، مع استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين على أساس الاحترام المتبادل.


 

ومن جانبه، قال قائد القوة الجوية العراقية، إن "جميع المهام الجوية داخل العراق تنفذ باستقلالية تامة عن التحالف الدولي"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي قوة من التحالف الدولي تنفذ مهام داخل العراق منذ بداية 2026".

وأشار قائد القوة الجوية العراقية إلى أن "طائرات F-16 العراقية نفذت مهام لأكثر من 10 أيام دون تدخل أجنبي"، مضيفًا أن "مسيرات عراقية حلت محل طائرات التحالف الدولي في مهام الاستطلاع".

وتابع: "نجري مسحًا جويًا كاملاً يوميًا لجميع الأراضي العراقية"، موضحًا أن "خطر الإرهاب محدود للغاية بفضل يقظة المواطنين والقدرات الأمنية والجوية".

واستطرد قائد القوة الجوية العراقية قائلاً: "نسعى لبناء قوة جوية أكبر تحظى بمكانة متميزة في المنطقة، ولدينا منظومة متكاملة للتعامل مع الأهداف المعادية وحماية الأجواء العراقية".

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