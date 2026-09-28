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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تحذر من انبعاث غازات سامة عقب ظاهرة "النيران الزرقاء" ببركان باباندايان

إندونيسيا
إندونيسيا
أ ش أ

 حذرت السلطات الإندونيسية اليوم الإثنين من انبعاثات خطرة لغازات بركانية من جبل باباندايان في إقليم جاوة الغربية، عقب ظهور ظاهرة نادرة تمثلت في اندلاع "نيران زرقاء" داخل فوهة مانوك بالبركان.

وقالت رئيسة الوكالة الجيولوجية الإندونيسية لانا ساريا - في تصريحات صحفية - إن فريق الاستجابة للطوارئ التابع لمركز علم البراكين والتخفيف من مخاطر الكوارث الجيولوجية اكتشف أن النيران الزرقاء نتجت عن انبعاث مفاجئ وشديد للحرارة من باطن الأرض.

وظهرت النيران الزرقاء للمرة الأولى في الساعات الأولى من يوم 24 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى احتراق مواد على سطح المنطقة وترك طبقة من الرماد، قبل أن تخمد بعد يومين، إلا أن الفوهة لا تزال تطلق مستويات خطرة من الغازات البركانية.

وأوضحت ساريا - في تقرير تقييم أصدرته الوكالة - أنه رغم تراجع النشاط الحراري، لا تزال انبعاثات الغازات السامة مرتفعة في محيط الموقع، مشيرة إلى استمرار انتشار رائحة قوية للكبريت في المناطق الواقعة باتجاه هبوب الرياح، بما يشكل مخاطر صحية على الأشخاص الذين يتعرضون لها بصورة مباشرة.

وتعد ظاهرة "النيران الزرقاء" من الظواهر النادرة في جبل باباندايان، إذ لم تسجل سوى مرتين من قبل، في 22 فبراير 2023 و12 يوليو 2025، وهي الظاهرة ذاتها المعروفة في جبل إيجين بإقليم جاوة الشرقية .. إلا أن الظاهرة الأخيرة في فوهة مانوك ظهرت على مسافة قريبة بشكل خطير من مسارات المشي الرئيسية ومناطق تخييم السائحين، ما دفع الوكالة إلى إصدار تحذيرات تتعلق بالسلامة.

ورغم بقاء مستوى التأهب العام لجبل باباندايان عند المستوى الأول، وهو مستوى "طبيعي"، أصدرت الوكالة الجيولوجية إرشادات صارمة للزوار وإدارة المنطقة السياحية.. وتتضمن التعليمات منع الزوار من المبيت أو ممارسة أي أنشطة في نطاق 500 متر من الفوهات النشطة، خاصة خلال الأيام التي تشهد أجواء غائمة أو أمطارًا.

كما دعت السلطات الزوار إلى توخي الحذر من تركيزات الغازات السامة التي قد ترتفع بصورة مفاجئة تبعًا لاتجاه الرياح.. وحذرت الوكالة السائحين أيضًا من احتمال حدوث ثورات بركانية مفاجئة، موضحة أن الثورات البركانية الناتجة عن تفاعل المياه مع الحرارة قد تحدث دون سابق إنذار، إلى جانب مخاطر الانهيارات الأرضية على جدران الفوهات المحيطة بمجمع الفوهات النشطة.

السلطات الإندونيسية انبعاثات غازات بركانية جبل باباندايان

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