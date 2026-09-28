من حظر الأذان لترويع المنازل.. انتهاكات غير مسبوقة تدفع الضفة الغربية للانفجار

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الضفة الغربية تشهد، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، إغلاقًا للمعابر والحواجز والبوابات الإسرائيلية، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة، واضطر بعض الفلسطينيين إلى المبيت داخل مركباتهم أمام الحواجز نتيجة استمرار الإغلاقات.

وأضافت أن مناطق عدة، بينها ترمسعيا وبرقة وسنجل ورأس كركر، شهدت هجمات للمستوطنين شملت سرقة ثمار الزيتون واقتلاع الأشجار وإحراق مركبات، مشيرة إلى أن اعتداءات المستوطنين ترافقت مع اقتحامات للقوات الإسرائيلية وتأمين حركة المستوطنين.

وأوضحت السلامين أن ستة فلسطينيين اعتُقلوا منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما تتواصل الاقتحامات العسكرية. ولفتت إلى وجود أكثر من ألف حاجز في الضفة، إضافة إلى إغلاق أبواب الحرم الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين والسماح للمستوطنين بأداء طقوسهم داخله.