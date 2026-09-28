قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الألمانية: إسرائيل قوة محتلة لغزة وتتحمل مسئولية إيصال المساعدات
26 مدرسة بـ14 محافظة| التعليم: بدء الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية.. صور
الكاميرا صورتها .. القبض على سيدة سرقت هاتف أخرى بالبحيرة
الأرصاد : الموجات الحارة تودع البلاد.. والعظمى غدًا على القاهرة الكبرى 31 درجة
تجاوز الـ 52 جنيها.. صعود سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين
بعد كورونا.. الصحة تحذر من خطر الأوبئة: الاستعداد المبكر كلمة السر
مرشد إيران: الضربات المؤلمة لحماة مضيق هرمز منعت الأعداء من تجاوز بحر العرب
الأمطار تضرب الإسكندرية.. رفع حالة الطوارئ وانتشار فرق التعامل مع تجمعات المياه| صور
وزير التموين: تشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين
"التحضير لعملية في كوبا".. تسريبات تكشف خطة أمريكية ضد هافانا
انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني الخميس.. والحكومة تجهز أولويات الأجندة التشريعية
قنصوة يعلن عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي تطورات اليمن وأمن البحر الأحمر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم ٢٨ سبتمبر،  هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث تناول اللقاء مجمل المستجدات والتطورات الأخيرة في جمهورية اليمن الشقيقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية قد أكد خلال المقابلة على موقف مصر الثابت من دعم وحدة الدولة اليمنية وحفظ مؤسساتها الوطنية الشرعية، وضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة بما يعزز من استقرار اليمن، منوهاً لما يمثله استقرار اليمن من أهمية لأمن منطقة البحر الأحمر والأمن الإقليمي بشكل عام، وأعرب كذلك عن تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ مقدراته.

كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب وارتباط ذلك بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي، لما لها من تداعيات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد خاصة على مستوى الغذاء والطاقة.

حرص الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الاستماع لتقييم المبعوث الأممي لآخر التطورات في اليمن، وكذلك لنتائج التحركات والاتصالات التي قام بها مؤخراً سعياً لاحتواء الأزمة ومحاولة خفض التصعيد والتوتر بالمنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اليمن الاقتصاد العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال: الأهلي رفض عرضا من بيراميدز بـ30 مليون جنيه.. وزعلت جدا

ترشيحاتنا

فتحي عبد الوهاب

فتحي عبد الوهاب: أتمنى تصوير سهر الليالي 2 ولو بدون مشاركتي

يسرا اللوزي

تكريم يسرا اللوزي في افتتاح الدورة الأولى لمهرجان المنصورة لسينما الأطفال

الفنانة مروة نصير

لم أعتزل.. مروة نصير تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: استفدت منه كتير

بالصور

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد