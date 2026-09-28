وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي تطورات اليمن وأمن البحر الأحمر

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم ٢٨ سبتمبر، هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث تناول اللقاء مجمل المستجدات والتطورات الأخيرة في جمهورية اليمن الشقيقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية قد أكد خلال المقابلة على موقف مصر الثابت من دعم وحدة الدولة اليمنية وحفظ مؤسساتها الوطنية الشرعية، وضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة بما يعزز من استقرار اليمن، منوهاً لما يمثله استقرار اليمن من أهمية لأمن منطقة البحر الأحمر والأمن الإقليمي بشكل عام، وأعرب كذلك عن تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ مقدراته.

كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب وارتباط ذلك بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي، لما لها من تداعيات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد خاصة على مستوى الغذاء والطاقة.

حرص الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الاستماع لتقييم المبعوث الأممي لآخر التطورات في اليمن، وكذلك لنتائج التحركات والاتصالات التي قام بها مؤخراً سعياً لاحتواء الأزمة ومحاولة خفض التصعيد والتوتر بالمنطقة.