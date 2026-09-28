شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي جمهورها لحظة مميزة من حياتها الخاصة، بعدما كشفت عن انتظارها مولودًا جديدًا من زوجها المنتج أحمد الجابري، بالتزامن مع احتفالهما بذكرى زواجهما.

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

وظهرت هاجر الشرنوبي برفقة زوجها خلال جلسة تصوير رومانسية، وحرصت على توثيق أجواء الاحتفال بهذه المناسبة، قبل أن تعلن خبر حملها الذي وصفته بأنه هدية خاصة من الله.

وعبرت الفنانة عن سعادتها بهذه الخطوة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها باكتمال حملها على خير، وأن يرزقها الله مولودًا سليمًا معافى.

وتفاعل متابعو هاجر الشرنوبي مع الإعلان، وحرصوا على تهنئتها وزوجها، متمنين لهما اكتمال فرحتهما واستقبال مولودهما في أتم صحة وعافية.

ويأتي إعلان الحمل بالتزامن مع مرور عامين على زواج هاجر الشرنوبي وأحمد الجابري، حيث احتفلا بزفافهما في سبتمبر 2024.