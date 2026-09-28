نجم الزمالك السابق: مصطفى محمد وحسام أشرف وأسامة فيصل من أبرز مواهب قطاع الناشئين

أكد نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء يضم العديد من المواهب القادرة على تمثيل الفريق الأول، مشددًا على ضرورة منح أبناء النادي فرصة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال نصر إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامية دينا سليم في برنامج «ستاد المحور»: «المواهب كانت كثيرة جدًا عندما كنت أتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي الزمالك».

وأضاف: «مصطفى محمد كان معي في قطاع الناشئين، وكذلك حسام أشرف وأسامة فيصل، ومحمد السيد ومحمد إبراهيم وإيشو والخضري كانوا معي في قطاع الناشئين وتم تصعيدهم للفريق الأول».

وتابع: «قطاع الناشئين في نادي الزمالك يضم نجومًا ومواهب عظيمة، ويجب الاستفادة منهم».

وأشار نصر إبراهيم إلى أن اكتشاف المواهب في الوقت الحالي يحتاج إلى اهتمام أكبر، قائلًا: «شاهدت فريقًا من قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري قريبًا وكانوا موهوبين، ولا أعلم سبب عدم الاعتماد على قطاعات الناشئين في الأندية».

واختتم تصريحاته قائلًا: «الفروقات بين اللاعبين مش كبيرة، ويجب الاعتماد على قطاعات الناشئين في الأندية».