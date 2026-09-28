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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان ينفي اتهامات رئيس الأركان الإثيوبي.. ويتهم أديس أبابا بدعم المتمردين

السودان
السودان
محمد على

نفى الجيش السوداني اتهامات رئيس الأركان الإثيوبي بدعم جماعات معارضة، واصفاً المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة.

 أكد الجيش السوداني التزامه بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، بينما في المقابل، اتهم إثيوبيا بتقديم تدريب وإمدادات ودعم بطائرات مسيّرة لقوات الدعم السريع، داعياً لتسوية الخلافات عبر القنوات الرسمية.

الجيش السوداني

ووصف الجيش السوداني، مزاعم قائد الجيش الإثيوبي بأن الخرطوم تدعم جماعات المعارضة الإثيوبية بأنها «لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهديد لسيادته أو أمنه القومي، وذلك وفق صحيفة «سودان تريبيون».

اتهام مضاد بدعم قوات الدعم السريع

وفي سياق الرد على الاتهامات الإثيوبية، ذكر الجيش السوداني أن الدعم لقوات الدعم السريع (شبه العسكرية) لا يزال يأتي من الأراضي الإثيوبية، موضحاً أن هذا الدعم يشمل التدريب والإمدادات والأنشطة العسكرية، بما في ذلك استخدام طائرات مسيّرة بعيدة المدى وأخرى هجومية أحادية الاتجاه.

ودعا الجيش السوداني الحكومة الإثيوبية إلى تسوية الخلافات عبر الحوار والقنوات الرسمية، حرصاً على الاستقرار في كلا البلدين وفي المنطقة ككل.

وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات أطلقها في وقت سابق رئيس هيئة الأركان الإثيوبي، المشير برهانو جولا، اتهم فيها  السودان وأطرافاً أخرى بدعم جماعات معارضة للحكومة الإثيوبية.

وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن أطرافاً خارجية تدعم تحالفاً يضم جماعات مسلحة وسياسية، معتبراً أن «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» وإريتريا كانتا ستشكّلان تهديداً أقل خطورة لولا هذا الدعم الخارجي.

وجاءت تصريحاته في ظل تجدد التوترات في شمال إثيوبيا، حيث احتدمت الاشتباكات بين القوات الفيدرالية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» والجماعات المتحالفة معها، في سياق صراع داخلي ينعكس على أوضاع الأمن والاستقرار في المنطقة.

السودان الخرطوم الحوار رئيس الأركان الإثيوبي المسؤول الإثيوبي

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