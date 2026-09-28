أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الاثنين/ أن مشغلي الأنظمة المسيرة التابعين لقوات مجموعة "المركز" سيطروا على 94 مبنى وقضوا على أكثر من 30 من أفراد القوات الأوكرانية المحاصرين في المناطق الغربية والشرقية من مدينة دوبروبوليه في دونيتسك.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - أن الضربات تنفذ باستخدام طائرات مسيرة مزودة بأنظمة تحكم عبر الألياف الضوئية وأخرى يتم التحكم فيها لاسلكيا؛ ما يتيح استهداف الأهداف في ظل الاستخدام المكثف لوسائل الحرب الإلكترونية من جانب القوات الأوكرانية".

وأشارت إلى أن وحدات القوات الأوكرانية المحاصرة تحاول تنظيم عمليات إمداد باستخدام منظومات روبوتية أرضية ووسائل نقل صغيرة، لكن مشغلي الطائرات المسيرة الروسية يتصدون لجميع هذه المحاولات".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "تدمير طرق الإمداد يحرم كييف من الذخيرة والغذاء والتعزيزات، ما يسرع السيطرة على المدينة".

وفي سياق متصل .. أكد سيرجي ألكسندروف، وهو جندي في قوات مجموعة "المركز" الروسية، أن الجيش الروسي ألقى القبض على ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية كانوا يحملون وثائق تؤكد إتمامهم التدريب في فرنسا.

بحسب نائب قائد السرية الثالثة في الفرقة 27 للحرس، الفوج 589، بعد تطهير المعقل، واصلت القوات الروسية تقدمها عبر الخنادق وعثرت على ثلاثة جنود أوكرانيين في ملجأ، وبعد نزع سلاحهم، تم استجوابهم.

قال ألكسندروف: "هؤلاء أشخاص تدربوا في فرنسا.. لقد عثرنا على الكثير من الوثائق، على ما يبدو، قاموا بتدريب الضباط هناك عندما كانوا يقومون بتجنيد الضباط، كانت لديهم وثائق تثبت أنهم أكملوا تدريبهم".

وأوضح أنه، أثناء الاستجواب، أخبر السجناء (متوسط أ​​عمارهم نحو 35-45 عامًا) عن موقع الوحدات، وعدد الأفراد والمعدات، وكذلك الحواجز الهندسية وغيرها من المرافق.