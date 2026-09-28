وظائف مونوريل غرب النيل.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وشركة أليستوم عن فتح باب التقدم لشغل وظائف جديدة بنظام التعاقد لـ مونوريل غرب النيل، والتي تضمنت مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف المطروحة (مهندسون، صرافو تذاكر، مشرفو محطات، وفنيون).

الشروط العامة للتقدم للوظائف

​تضمنت الشروط العامة للمسابقات وشغل الوظائف الضوابط التالية:

​اقتصر التقديم للوظائف على الذكور فقط.

​ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا وقت التقديم للمسابقة.

​أن يكون المتقدم من قاطني منطقة القاهرة الكبرى.

​ألا تكون للمتقدم أي سجلات جنائية.

​القبول بالعمل بنظام الوردبيات.

​أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على المعفاء منها.

​اجتياز الاختبارات الشخصية وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

​الإلمام باللغة الإنجليزية عبر اجتياز اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة.

​اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر طبقًا لشروط الوظيفة.

​التمتع بالقدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي والالتزام باللوائح والقوانين.