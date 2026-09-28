بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح منتدي مصر للتعدين 2026

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ افتتاح منتدي مصر للتعدين 2026.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أعمال اِفتتاح منتدى مصر للتعدين بالحضور في النسخة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين، مؤكداً التزام مصر بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر.



وتفقد الرئيس معرض مصر للتعدين، حيث تفضل بدايةً بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات: كابيتال دريلنج، والسويدي إليكتريك، وأنجلو جولد أشانتي.



وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقام الرئيس بالتقاط صورة تذكارية مع المشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين، ثم تفقد سيادته جانباً من المعروضات التي يقدمها المتحف الجيولوجي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات الافتتاح.