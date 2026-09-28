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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحرك جديد.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

تباينت أسعار الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين وغلب الارتفاع على معظم تداولات العملة الخضراء في البنوك. 

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

سجل سعر الدولار ارتفاعا بمتوسط 10 في أسعار البيع والشراء في معظم البنوك. 

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026

سجل بنك أبوظبي الأول أعلى سعر لشراء الدولار عند 51.90 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52 جنيهًا.

وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» سعر الدولار عند 51.90 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع.

 و بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي وبنك نكست سعر الدولار عند 51.88 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم لنحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

كما صعد سعر الدولار في بنوك الإسكندرية والكويت الوطني 51.86 جنيه للشراء و51.96 جنيه للبيع.

 وبلغ السعر في بنك مصر والمصرف المتحد 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي «CIB» الدولار عند 51.84 جنيه للشراء و51.94 جنيه للبيع.

فيما بلغ السعر في بنوك البركة والتعمير والإسكان نحو 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي الكويتي فسجل 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.

 بينما بلغ السعر في البنك العربي الأفريقي الدولي 51.78 جنيه للشراء و51.88 جنيه للبيع.

وفي  مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل الدولار 51.68 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع.

بينما بلغ السعر في EG Bank نحو 51.66 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.

وفي البنك العقاري المصري العربي 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في HSBC نحو 51.53 جنيه للشراء و51.63 جنيه للبيع.

 بينما استقر في بنك فيصل الإسلامي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار في بنك  أبوظبي التجاري 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 50.65 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك المركزي أسعار الدولار اليوم سعر الدولار رسميا ارتفاع سعر الدولار

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