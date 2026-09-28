مجموعة "أستراليا-أفريقيا": محظوظون بالعمل مع مصر.. ونرغب في مكتب تمثيلي لوزارة البترول بأستراليا

أشاد دوج هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا - أفريقيا للمعادن والطاقة، بالرؤية المصرية في قطاع التعدين، مؤكدًا أن المجموعة تعمل على مساعدة الشركات خلال رحلتها في العمل داخل القارة الأفريقية.

وقال هوراك، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، إن المجموعة تقدر التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن العمل مع الدولة المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي يمثل تجربة مهمة وناجحة.

وأضاف أن مشاركة المجموعة في منتدى مصر للتعدين تعكس أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعدين، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأشاد هوراك بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته لقطاع التعدين، مؤكدًا أن هذه الرؤية تمثل عاملًا مهمًا في دعم تطوير القطاع وتعزيز فرص الاستثمار فيه.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا - أفريقيا للمعادن والطاقة إلى أهمية تعزيز التواصل بين مصر وأستراليا في مجال التعدين، معربًا عن رغبة المجموعة في أن يكون هناك مكتب تمثيلي لوزارة البترول والثروة المعدنية في أستراليا، بما يسهم في دعم التعاون والتواصل مع الشركات والمستثمرين.

وتشارك مجموعة أستراليا - أفريقيا للمعادن والطاقة في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، الذي يعقد يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الجديدة، ويجمع مسؤولين حكوميين وكبرى الشركات والمستثمرين والخبراء في قطاع التعدين.