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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اتحضر للأخضر.. الجيزة تكثف حملات التوعية البيئية وزراعة الأشجار داخل المدارس

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار
أحمد زهران

أطلقت محافظة الجيزة، سلسلة من المبادرات العلمية والعملية للتعريف بأهمية الزراعة والتشجير بطريقة مدروسة، بهدف الارتقاء بالبيئة المدرسية، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على المظهر الحضاري والرؤية البصرية والجمالية بمختلف الأحياء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات التوعية البيئية داخل القطاع التعليمي.

وفي هذا الصدد، أعلن اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، عن التوسع في تنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر" وحملات التوعية البيئية الميدانية داخل المدارس.

وتتضمن المبادرة تدريب الطلاب والطالبات بشكل عملي على كيفية زراعة النباتات والأشجار والعناية بها، لغرس الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة.

من جانبها، أوضحت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أن المبادرة بدأت فعالياتها الميدانية بمدارس المعهد الأزهري المشتركة (بنين وبنات) بمدينة التحرير في حي إمبابة.

كما شهدت الفعاليات مشاركة المهندس حازم شحاتة، مدير حدائق إمبابة، الذي تولى تدريب الطلاب على الأساليب الصحيحة لزراعة الأشجار والنباتات، وكيفية إتمام عمليات الصيانة الدورية لها.

وتأتي هذه الجهود في ظل التنسيق المستمر والمشاركة الفعالة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، لتأكيد أهمية حماية البيئة وتحسين المشهد الحضاري والجمالي بكافة أحياء محافظة الجيزة.

مبادرة اتحضر للاخضر زراعة الأشجار والنباتات المزهرة محافظة الجيزة

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