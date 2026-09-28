مجموعة استراليا إفريقيا للطاقة: مصر تشهد نجاحا غير مسبوق في تطوير قطاع التعدين

أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة (استراليا - إفريقيا) للمعادن والطاقة دوج هوراك، اليوم الاثنين، برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع التعدين في مصر والأهداف التي وضعها لرؤية 2030 وما بعدها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة (استراليا - إفريقيا) للمعادن والطاقة دوج هوراك، في كلمته خلال افتتاح منتدي مصر للتعدين بالعاصمة الجديدة بحضور الرئيس السيسي: "يسعدني المشاركة في اليوم الأول لمنتدى مصر للتعدين، فنحن نساعد الشركات الاسترالية في رحلتها في العمل في إفريقيا، وكنا محظوظين بالعمل مع وزير البترول المصري خلال العام الماضي ولم نكن لنشهد نجاحا غير مسبوق من ناحية المشاركة والاستعداد ومد يد العون بحرية مثل ما رأينا في مصر".

وأضاف أن توقيت هذا العمل في قطاع التعدين ممتاز فقد شهدنا استثمارات متجددة في القارة الإفريقية ورأينا الاستكشافات وأبحاثا عن المعادن الاستراتيجية، ونتمنى أن نلبي احتياجات التحول في مجال الطاقة، لتحقيق فعاليات وأهداف أخرى على المستوى العالمي لا تزال تساعد هذا القطاع وتؤثر على أسعار المعادن والتي تجعل هذه الرحلة أكثر ربحية للبلدان المضيفة مثل مصر.

وتابع: "شهدنا مؤخرا المزيد من الاستثمارات في أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط والولايات المتحدة، فضلا عن استثمارات طال أمدها في الصين وتركيا، كما شهدنا تحولا في التصنيع في الهند وتحولا للاستثمارات في هذه القارة وهو ما سيرسم مستقبل اقتصادهم واقتصاد العالم".

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة استراليا - إفريقيا للمعادن عن رغبته في أن يكون هناك قنصل شرفي لمصر في غرب استراليا، وأن يكون هناك مكتب تمثيلي للوزارة في غرب استراليا لتطوير هذه العلاقة الثنائية التي بدأت منذ عام وشهدت بالفعل الكثير من النجاحات في تلك الفترة.