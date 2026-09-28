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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مش عايز أدخل السجن.. طفل يتصدر التريند بعد بكائه خلال تأدية واجبه الدراسي

طفل صغير
طفل صغير
علا محمد

تصدر طفل صغير مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يبكي بحرقة أثناء تأدية واجبه المدرسي.

وظهر الطفل في الفيديو وهو يقول ببراءة ودموع: "مش عايز أدخل السجن.. هتصوروني عشان أتحبس؟"، معتقدًا أن تصوير والدته وهو لا يريد ان يقوم بواجبه الدراسي قد يكون سببًا في دخوله السجن من الشرطة .

وحقق الفيديو انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا، حيث تباينت التعليقات بين الضحك على براءة الطفل والتأثر بكلماته، فيما دعا البعض أولياء الأمور إلى التعامل برفق مع الأطفال أثناء المذاكرة وعدم تخويفهم.

وأعاد الفيديو للأذهان الضغوط التي يتعرض لها بعض الأطفال بسبب الواجبات الدراسية، مطالبين بضرورة تبسيط المناهج وتشجيع الأطفال بطرق إيجابية بعيدًا عن الترهيب.

طفل صغير مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رواد السوشيال ميديا الأطفال أثناء المذاكرة تداول مقطع فيديو

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