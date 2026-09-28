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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي علي مواد تسبب السرطان

اللب السوبر
اللب السوبر
ريهام قدري

واقعة غذائية تثير القلق لعشاق التسالي، بعدما تم ضبط طن كامل من اللب السوبر مضافًا إليه ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها في الأغذية، داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية.

وتكمن الخطورة في أن إضافة أي مادة ملونة إلى الطعام لا تعني أنها آمنة تلقائيًا، إذ تختلف المواد المستخدمة في تركيبها ودرجة نقائها والكمية المضافة منها، ولذلك تخضع الألوان الغذائية لشروط وضوابط محددة قبل السماح باستخدامها.

هل الألوان الصناعية تسبب السرطان؟

لا يمكن القول إن جميع الألوان الصناعية تسبب السرطان، لكن هناك مواد ملونة محددة أثارت مخاوف صحية وخضعت لإجراءات رقابية.

فعلى سبيل المثال، ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA السماح باستخدام Red No. 3 في الأغذية، بعدما أظهرت البيانات أنه تسبب في الإصابة بالسرطان لدى ذكور فئران التجارب عند التعرض لمستويات مرتفعة، مع توضيح الوكالة أن الآلية التي حدث بها ذلك التأثير في الفئران لا تحدث لدى البشر، وأن الدراسات البشرية أثبتت  أن هذه المادة تسبب السرطان للإنسان.

وبالتالي، فإن وجود لون صناعي في الطعام لا يعني وحده الإصابة بالسرطان، لكن استخدام لون غير مصرح به أو مجهول التركيب يظل أمرًا مقلقًا ويستدعي الفحص والرقابة.

مخاطر الألوان غير المصرح بها

تكمن المشكلة في المواد الملونة غير المصرح باستخدامها في الغذاء في أن المستهلك قد لا يعرف تركيبها أو درجة نقائها أو الكمية التي تناولها.

وتحتوي بعض المواد غير المطابقة على شوائب أو مكونات لا يسمح باستخدامها في الطعام، بينما قد يؤدي التعرض لكميات مرتفعة من بعض المواد إلى آثار صحية تختلف حسب تركيب المادة ومدة التعرض والكمية المستهلكة.

وتشير FDA إلى أن تقييم سلامة الألوان الغذائية يعتمد على تركيب المادة، والكمية التي يستهلكها الإنسان، والتأثيرات الصحية قصيرة وطويلة المدى، إلى جانب مستوى الشوائب الموجودة فيها.

وقد تظهر أعراض لدى بعض الأشخاص

وتوضح FDA أن التفاعلات تجاه الألوان الغذائية غير شائعة، لكنها قد تحدث لدى بعض الأشخاص، ومن بينها أعراض تشبه الحساسية مثل الحكة والطفح الجلدي أو الأرتيكاريا مع بعض الألوان لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

كما تواصل الجهات العلمية دراسة تأثير بعض الألوان الغذائية على الأطفال، وتشير FDA إلى أن غالبية الأطفال لا تظهر لديهم آثار سلبية عند تناول الألوان المصرح بها، بينما قد يكون بعض الأطفال أكثر حساسية لها.

المشكلة ليست في اللون فقط

وفي واقعة اللب المضبوط، لا ينبغي أن ينصب القلق على مجرد أن المنتج «ملون»، وإنما على استخدام ألوان صناعية غير مصرح بها، خاصة أن المنتج كان يتم تداوله من خلال مصنع غير مرخص.

وهنا يصبح مصدر المنتج وطريقة تصنيعه ومكونات اللون المستخدم عوامل مهمة للغاية في تحديد مستوى الخطر.

كيف تحمي نفسك؟

يفضل عند شراء اللب والمكسرات اختيار المنتجات المعبأة من مصادر موثوقة، والتأكد من وجود بيانات واضحة عن المنتج ومكوناته وتاريخ الإنتاج والصلاحية.

كما يفضل الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر أو التي تحمل ألوانًا غير طبيعية بشكل مبالغ فيه، خاصة إذا كانت معروضة دون بيانات واضحة.

وفي النهاية، لا يعني لون اللب الزاهي أنه مسرطن، لكن استخدام مادة ملونة غير مصرح بها في الغذاء يمثل مخالفة تستوجب الفحص، ولا يمكن تحديد الضرر الصحي للكمية المضبوطة تحديدًا إلا بعد معرفة نوع المادة المستخدمة ونتائج التحاليل.

المصدر: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

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