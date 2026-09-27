ضبط طن لب سوبر بألوان صناعية غير مصرح بها داخل مصنع أغذية غير مرخص بالقليوبية

تمكنت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية من ضبط طن من اللب السوبر مضافًا إليه ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها في المنتجات الغذائية، وذلك داخل أحد مصانع تعبئة المواد الغذائية غير المرخصة، خلال حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لتداول وتصنيع الأغذية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

نُفذت الحملة بالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبمشاركة رجب نصر ومحمود صابر، مراقبي الأغذية بالمديرية، حيث جرى المرور والتفتيش على عدد من المنشآت الغذائية.

التحفظ على المضبوطات

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط طن من اللب السوبر مضافًا إليه لون صناعي غير مصرح باستخدامه في الأغذية، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وسحب عينات عشوائية منها وإرسالها إلى المعامل المركزية ببنها التابعة لوزارة الصحة، لإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة وبيان مدى مطابقتها للاشتراطات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما حررت اللجنة محضرًا لعدم استيفاء المصنع الاشتراطات الصحية اللازمة، إلى جانب تحرير محاضر للعاملين بالمنشأة لتداولهم الأغذية دون حمل شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الغذائية.

وأوصت اللجنة بغلق المصنع لإدارته دون ترخيص وعدم استيفائه الاشتراطات الصحية اللازمة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات التي تم رصدها والعرض على النيابة العامة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات من شأنها التأثير على سلامة الغذاء أو صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وناشدت المديرية المواطنين التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بسلامة الأغذية، بما يسهم في دعم منظومة الرقابة الغذائية والحفاظ على الصحة العامة.