قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على متهمين باستغلال 11 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
شريف فتحي يبحث مع «جايكا» تطوير المتحف المصري الكبير وتعزيز التعاون المصري الياباني
في أول زيارة رسمية.. «الوادي الجديد» تستقبل وزير الأوقاف لافتتاح ووضع حجر أساس عددٍ من المساجد والمشروعات الجديدة
معلقًا بالسقف وبه آثار شنـ ـق.. القصة الكاملة للعثور على جـ ـثة شاب داخل منزله بوادي النطرون
برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي .. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين غدًا
اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو
ضبط 6 سائقي مدارس يتعاطون مخدر الحشيش وإحالتهم إلى النيابة العامة
قبل انتهاء المُهلة .. الضرائب العقارية تُعلن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية
حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا وإخلاء سكان المنطقة
تأمين النفس من المصائب الفُجائية .. 17 كلمة نبوية يغفل عنها كثيرون
إسبانيا لا تفوز فقط.. 5 أرقام تكشف كيف سقطت إنجلترا في ويمبلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طن لب سوبر بألوان صناعية غير مصرح بها داخل مصنع أغذية غير مرخص بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تمكنت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية من ضبط طن من اللب السوبر مضافًا إليه ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها في المنتجات الغذائية، وذلك داخل أحد مصانع تعبئة المواد الغذائية غير المرخصة، خلال حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة.


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لتداول وتصنيع الأغذية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

نُفذت الحملة بالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبمشاركة رجب نصر  ومحمود صابر، مراقبي الأغذية بالمديرية، حيث جرى المرور والتفتيش على عدد من المنشآت الغذائية.

التحفظ على المضبوطات 

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط طن من اللب السوبر مضافًا إليه لون صناعي غير مصرح باستخدامه في الأغذية، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وسحب عينات عشوائية منها وإرسالها إلى المعامل المركزية ببنها التابعة لوزارة الصحة، لإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة وبيان مدى مطابقتها للاشتراطات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما حررت اللجنة محضرًا لعدم استيفاء المصنع الاشتراطات الصحية اللازمة، إلى جانب تحرير محاضر للعاملين بالمنشأة لتداولهم الأغذية دون حمل شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الغذائية.

وأوصت اللجنة بغلق المصنع لإدارته دون ترخيص وعدم استيفائه الاشتراطات الصحية اللازمة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات التي تم رصدها والعرض على النيابة العامة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات من شأنها التأثير على سلامة الغذاء أو صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وناشدت المديرية المواطنين التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بسلامة الأغذية، بما يسهم في دعم منظومة الرقابة الغذائية والحفاظ على الصحة العامة.

القليوبية مديرية الصحة محافظة القليوبية حملة رقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

ترشيحاتنا

النائب الدكتور محمد عبد الحميد

بعد مبادرات خفض الأسعار.. تحرك برلماني لإقرار منظومة دائمة لحماية المستهلك

التوقيت الشتوي 2026

جهّز ساعتك.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 ومواعيد غلق المحال والمطاعم

جهاز حماية المستهلك

ماذا يفعل موظف حماية المستهلك بعد ترك الخدمة؟ القانون يحدد ضوابط العمل

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد