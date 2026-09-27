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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشهد فعاليات احتفالية يوم السياحة العالمي بمعابد الكرنك

محافظ الأقصر يشهد فعاليات احتفالية «يوم السياحة العالمي» بساحة معابد الكرنك
محافظ الأقصر يشهد فعاليات احتفالية «يوم السياحة العالمي» بساحة معابد الكرنك
شمس يونس

في أجواء احتفالية مميزة، شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، فعاليات احتفالية «يوم السياحة العالمي» التي أقيمت بساحة معابد الكرنك، وسط حفاوة كبيرة بالسائحين القادمين لزيارة معابد الكرنك.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم فعاليات لاستقبال السائحين  أمام المدخل الرئيسي لمركز الزوار بساحة المعابد، حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والفلكلورية بمشاركة طلاب المدارس وفرق الكشافة، شملت فقرات غنائية واستعراضية بالزي الفرعوني ومشاهد من الحياة اليومية بالأزياء التقليدية، إلى جانب عروض فنية متنوعة قدمتها فرقة الأقصر للفنون الشعبية.

وحرص محافظ الأقصر خلال الاحتفالية على مصافحة السائحين واستقبالهم والترحيب بهم داخل مركز الزوار، كما قام بتوزيع الورود والهدايا التذكارية عليهم، وسط تفاعل كبير من السائحين مع العروض الفنية والفلكلورية المقدمة.

وعلى هامش الاحتفالية، شاهد محافظ الأقصر تجربة مشروع الواقع الافتراضي أمام ساحة معابد الكرنك، التابع لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، والذي يضم أربع تجارب تفاعلية هي: «بناة الأهرام، والآثار الغارقة، وأسرار وتاريخ التحنيط، ومقبرة توت عنخ آمون».

وتأتي الاحتفالية في إطار تنسيق وتعاون مثمر بين محافظة الأقصر ومديرية التربية والتعليم، وقصر ثقافة الأقصر، وفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفرق الكشافة، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، وقطاع الصوت والضوء.

وحضر فعاليات الاحتفالية اللواء محمد صحصاح، السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والدكتورو نعمة عطا وكيل وزارة السياحة، والدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر ، والدكتور محمد حساني رئيس الإدارة المركزية للتنمية السياحية والآثرية ، وأسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حاتم الصغير مدير فرع شركة مصر للصوت والضوء بالأقصر ، وعدد من مسؤولي غرفة شركات السياحة، ومسؤولي الآثار، وهيئة تنشيط السياحة، وإدارتى التنمية السياحية والآثرية بالمحافظة.

هذا وتتواصل الاحتفالات خلال الفترة المسائية، حيث سيتم إضاءة معابد الكرنك بواسطة قطاع الصوت والضوء من الساعة 07:00 حتى 08:00 مساءً، يعقبها انطلاق حفل فني وأمسية ثقافية مميزة على المسرح الروماني بطريق الكباش (بمكتبة مصر العامة) في الفترة من 08:00 حتى 10:00 مساءً.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، حرص المحافظة على المشاركة في احتفالات «يوم السياحة العالمي»، بما يسهم في إبراز المكانة التاريخية والسياحية التي تتمتع بها الأقصر أمام العالم، وإظهار الصورة الحضارية المشرقة لمصر، وتوجيه رسالة ترحيب دائمة إلى جميع زائريها من مختلف جنسيات العالم، مشيرا إلى حرص المحافظة على ضمان تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة للزائرين، مؤكداً استعداد الأقصر لاستقبال الموسم السياحي الجديد، بعد الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية ورصف الشوارع وتهيئة كورنيش الأقصر بالبر الشرقي، وافتتاح كورنيش البر الغربي، إلى جانب الاستعداد لافتتاح كورنيش إسنا قريباً، موجها الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في تنظيم الاحتفالية وخروجها بصورة تليق بالمكانة السياحية والتاريخية لمحافظة الأقصر.

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