في اليوم العالمي للسياحة .. 30 بالوناً طائراً تحلّق فوق الأقصر وعلى متنها 850 سائحًا.. شاهد

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الأحد، تحليقًا مميزًا لعشرات البالونات الطائرة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، في مشهد استثنائي جمع بين سحر الطبيعة وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وانطلقت 30 رحلة بالون طائر من أرض مطار البالون غرب الأقصر، وعلى متنها نحو 850 سائحاً من مختلف الجنسيات، ليستمتعوا بمشهد بانورامي فريد للمدينة التاريخية ومعابدها ومناطقها الأثرية، في واحدة من أبرز التجارب السياحية التي تتميز بها الأقصر.

وقال الكابتن وائل أحمد، كابتن بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن رحلات البالون تمثل تجربة سياحية استثنائية للزائرين، خاصة مع تزامنها مع اليوم العالمي للسياحة، مؤكدا أن التحليق فوق الأقصر يمنح السائح فرصة لرؤية المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة من زاوية مختلفة، ويعكس ما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية فريدة.

وأضاف أن الإقبال على رحلات البالون يعكس استمرار جاذبية الأقصر أمام السائحين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الرحلة تجمع بين المغامرة والاستمتاع بالمشهد الحضاري والتاريخي للمدينة، وسط أجواء مميزة مع شروق الشمس فوق معابد ومقابر البر الغربي.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية التي تشتهر بها الأقصر، حيث تمنح السائحين فرصة التحليق فوق البر الغربي ومشاهدة معالم الحضارة المصرية القديمة، وفي مقدمتها معابد حتشبسوت ومعبد الرامسيوم ومدينة هابو ومقابر وادي الملوك والملكات، إلى جانب نهر النيل والقرى المحيطة.

وتشهد سماء الأقصر مع كل صباح مشاهد لافتة للبالونات وهي تحلق فوق المدينة التاريخية، لتضيف لوحة سياحية مميزة تعكس تنوع المنتج السياحي المصري وقدرة الأقصر على جذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.