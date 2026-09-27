قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب منطقة مصراتة في ليبيا
شكاوى من كثرة التقييمات بـ ابتدائي..أولياء أمور مصر: التطوير لا يعني التصعيب
«الالتفاف تحوّل لانقسام» .. «حتحوت» يكشف أسباب استياء اتحاد الكرة من تصريحات حسام حسن
رحل جون إدوارد وبقيت الأسئلة.. ماذا يحدث في كواليس الـ18 قضية بالزمالك؟
بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها
جمال عبد الحميد: تصريح حسام حسن أدانه.. إزاي ياخد لاعب «منتهي» ويسيب واحد جاهز
طقس اليوم.. أجواء حارة وأمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة
حتحوت : مباراة جنوب السودان ستؤثر على مشوار حسام حسن .. واتحاد الكرة لا يفكر في رحيله
موعد سفر المنتخب إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
كواليس بيان الأهلي لدعم محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن ووصفه بـ «المنتهي»
سهام صالح: ما يحدث مع حسام حسن في المنتخب «عين» كلنا عارفينها
إعلامية: الزمالك مش محتاج يدخل خناقة عشان يدافع عن لاعيبته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في اليوم العالمي للسياحة .. 30 بالوناً طائراً تحلّق فوق الأقصر وعلى متنها 850 سائحًا.. شاهد

في اليوم العالمي للسياحة.. 30 بالونا طائرا تحلق فوق الأقصر وعلى متنها 850 سائحا
في اليوم العالمي للسياحة.. 30 بالونا طائرا تحلق فوق الأقصر وعلى متنها 850 سائحا
شمس يونس

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الأحد، تحليقًا مميزًا لعشرات البالونات الطائرة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، في مشهد استثنائي جمع بين سحر الطبيعة وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وانطلقت 30 رحلة بالون طائر من أرض مطار البالون غرب الأقصر، وعلى متنها نحو 850 سائحاً من مختلف الجنسيات، ليستمتعوا بمشهد بانورامي فريد للمدينة التاريخية ومعابدها ومناطقها الأثرية، في واحدة من أبرز التجارب السياحية التي تتميز بها الأقصر.

وقال الكابتن وائل أحمد، كابتن بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن رحلات البالون تمثل تجربة سياحية استثنائية للزائرين، خاصة مع تزامنها مع اليوم العالمي للسياحة، مؤكدا أن التحليق فوق الأقصر يمنح السائح فرصة لرؤية المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة من زاوية مختلفة، ويعكس ما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية فريدة.

وأضاف أن الإقبال على رحلات البالون يعكس استمرار جاذبية الأقصر أمام السائحين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الرحلة تجمع بين المغامرة والاستمتاع بالمشهد الحضاري والتاريخي للمدينة، وسط أجواء مميزة مع شروق الشمس فوق معابد ومقابر البر الغربي.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية التي تشتهر بها الأقصر، حيث تمنح السائحين فرصة التحليق فوق البر الغربي ومشاهدة معالم الحضارة المصرية القديمة، وفي مقدمتها معابد حتشبسوت ومعبد الرامسيوم ومدينة هابو ومقابر وادي الملوك والملكات، إلى جانب نهر النيل والقرى المحيطة.

وتشهد سماء الأقصر مع كل صباح مشاهد لافتة للبالونات وهي تحلق فوق المدينة التاريخية، لتضيف لوحة سياحية مميزة تعكس تنوع المنتج السياحي المصري وقدرة الأقصر على جذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

الأقصر اخبار الأقصر البالون الطائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

حسام والشناوي وفايق

فركش| منشور غامض من إبراهيم فايق بعد أزمة حسام حسن والشناوي.. هيمشي ولا إيه؟

الارصاد الجوية

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

ترشيحاتنا

وظائف التضامن الاجتماعي 2026.. الشروط والأوراق وموعد التقديم

وظائف التضامن الاجتماعي 2026 .. الشروط والأوراق وموعد التقديم

أسعار اشتراكات BRT للطلاب 2026.. تعرف على قيمة كل محطة

أسعار اشتراكات BRT للطلاب 2026 .. تعرف على قيمة كل محطة

سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد