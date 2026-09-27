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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض الحرارة يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية

أمطار
أمطار
البهى عمرو

بدأت الأجواء تشهد ملامح التغيير مع اقتراب الانتقال الفعلي إلى أجواء الخريف، حيث تراجعت درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة خلال ساعات الليل، في ظل تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن معظم محافظات الجمهورية ستشهد خلال هذا الأسبوع انخفاضًا في درجات الحرارة، نتيجة التأثر بكتل هوائية شمالية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط.

منخفض جوي يحجب أشعة الشمس

 

وأوضحت أن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس، ويسهم بدوره في انخفاض درجات الحرارة.

الطقس ارشيفيه
الأرصاد 

وأشارت إلى أن الإحساس بالحرارة سيظل قائمًا خلال ساعات النهار، نتيجة تأثير أشعة الشمس وارتفاع نسب الرطوبة خلال بعض الفترات، رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالفترات السابقة.

ولفتت منار غانم إلى أن الانخفاض سيكون أكثر وضوحًا خلال ساعات الليل، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى في القاهرة إلى نحو 21 درجة مئوية، بينما تسجل المدن الجديدة نحو 20 درجة أو أقل.

صورة ارشيفية
الأرصاد 

وأوضحت أن هذه الأجواء تجعل الطقس معتدلًا خلال ساعات الليل وفي الساعات الأولى من الصباح، مع استمرار الفروق الواضحة بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الاثنين

 

وأشارت المتنبئ الجوي إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل، لتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار بين 33 و34 درجة مئوية، مع استمرار الفروق الحرارية بين ساعات النهار والليل.

وأكدت أن حالة الطقس ستظل مستقرة بشكل عام على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع، مع استمرار ظهور بعض الظواهر الجوية على مناطق متفرقة.

لا تتسرعوا في ارتداء الملابس الخريفية

 

وحذرت من التسرع في الانتقال إلى ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة، موضحة أن انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل لا يعني انتهاء الأجواء الصيفية خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أن المدن الجديدة والمناطق الصحراوية تشهد انخفاضًا أكبر في درجات الحرارة ليلًا مقارنة بالمناطق الأخرى، موصية خلال الفترة المقبلة بارتداء الملابس الصيفية ذات الأكمام، أو الاعتماد على طبقتين من الملابس بحسب طبيعة الطقس.

موعد الانتقال للملابس الخريفية

 

ونصحت منار غانم بأن يكون الانتقال إلى الملابس الخارجية الخريفية بشكل تدريجي مع بداية شهر أكتوبر أو منتصفه، بسبب استمرار الفروق الواضحة بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل.

وأكدت أهمية متابعة نشرات الطقس بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التغيرات الجوية المصاحبة لبداية فصل الخريف، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق التي قد تشهد أمطارًا أو انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

الطقس درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد الخريف هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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