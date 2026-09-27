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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 8 طلاب ومدرسة في انقلاب تروسيكل عقب اصطدامه بسيارة ملاكي بأسيوط

إصابة 8 طلاب ومدرسة في انقلاب تروسيكل عقب اصطدامه بسيارة ملاكي بأسيوط
إصابة 8 طلاب ومدرسة في انقلاب تروسيكل عقب اصطدامه بسيارة ملاكي بأسيوط
إيهاب عمر

أصيب 8 طلاب ومدرسة، صباح اليوم الأحد، إثر حادث تصادم تروسيكل بسيارة ملاكي من الخلف، أثناء سيرهما بدائرة مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، ما أدى إلى انقلاب التروسيكل وإصابة مستقليه.

تصادم وانقلاب التروسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل بسيارة ملاكي من الخلف، بدائرة مركز الغنايم، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة، تبين حدوث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي من الخلف، أثناء محاولة قائد التروسيكل تجاوز السيارة، ما أدى إلى اختلال توازنه وانقلاب التروسيكل، وأسفر الحادث عن إصابة 8 طلاب ومدرسة.

إصابات الطلاب والمدرسة

وتبين أن المصابين هم: محمد رشاد إسماعيل، 12 عامًا، مصاب بجرح في اليد اليمنى، ومحمد عبد اللاه كمال، 7 أعوام، مصاب بجرح في مقدمة الرأس، وعماد صلاح كمال، 8 أعوام، مصاب بجرح خلف الرأس، وعمر سعد أحمد، 6 أعوام، مصاب بجرح في الفخذ الأيسر.

كما أصيب حمزة أحمد فرحات، 6 أعوام، بجرح في الرأس، وكمال صلاح كمال، 10 أعوام، بكدمة في الرأس، وفاطمة كمال عبد اللاه، 46 عامًا، مدرسة، بجرح قطعي في الرأس بطول 5 سنتيمترات، بالإضافة إلى بثينة صلاح كمال، 10 أعوام، مصابة بجرح في فروة الرأس.

تفاصيل الحادث والتحقيقات

وكشفت المعلومات الأولية أن المصابين كانوا يستقلون تروسيكلًا قيادة يوسف رشاد إسماعيل عبد اللاه، 17 عامًا، مقيم بالغنايم غرب، والذي اصطدم بسيارة ملاكي من الخلف أثناء محاولة تجاوزها، ما أدى إلى انقلاب التروسيكل وإصابة مستقليه.وكانت السيارة الأخرى قيادة محمد سيد مهني عبد الله، 43 عامًا، وتحمل لوحات معدنية رقم ي ف 7458.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

حادث تصادم تروسيكل سيارة ملاكي مركز الغنايم أسيوط انقلاب التروسيكل

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