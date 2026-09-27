إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، كواليس مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر، مؤكدًا أن الاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب وقائد الفراعنة كان منذ البداية يتضمن إعفاءه من المشاركة في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا.

أوضح "أضا" خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد صلاح كان لديه بعض التخوفات من احتمالية انتشار أوبئة في جنوب السودان، خاصة بعد تعرض أحد الإداريين للإصابة عقب سفره إلى هناك من أجل إنهاء ترتيبات الإقامة والسفر الخاصة ببعثة المنتخب.

أضاف أن مصدرًا داخل منتخب مصر أكد أن محمد صلاح سبق له اللعب على أرضيات الترتان مع منتخبي مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش وروي فيتوريا، لكنه كان يشعر بعدها بآلام في الظهر.

أشار إلى أن محمد صلاح تحدث مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وطلب الحصول على إذن بإعفائه من مواجهة جنوب السودان، وهو ما وافق عليه المدير الفني.

أوضح “أضا” أن “صلاح” كان ينوي في البداية الاستمرار مع بعثة منتخب مصر حتى موعد السفر إلى جنوب السودان، إلا أنه تراجع عن قراره، رغم محاولات أحد أفراد الجهاز الفني إقناعه بالبقاء باعتباره قائد المنتخب.

أكد أن محمد صلاح فضّل مغادرة المعسكر في اليوم التالي لمواجهة أنجولا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اللاعب كان غاضبًا بالفعل من قرار استبداله خلال المباراة عند الدقيقة 60.

كشف أن أحد أصدقاء محمد صلاح حضر إلى فندق إقامة المنتخب، قبل أن يغادر اللاعب المعسكر في العاشرة صباح اليوم السبت، بينما من المقرر أن يتوجه محمد صلاح غدًا الأحد في العاشرة صباحًا إلى إنجلترا، إذ يقيم في مدينة مانشستر.

وفي سياق آخر، كشف محمد طارق أضا تفاصيل حديث حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر خلال وجبة العشاء، موضحًا أن المدير الفني قال لهم بالحرف الواحد: «أنا المسؤول عما حدث أمام أنجولا وراضٍ عن مستواهم والإخفاق وارد، لكن علينا التعويض أمام جنوب السودان وتحقيق الفوز».

أشار إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر شدد على اللاعبين على صعوبة مواجهة جنوب السودان، موضحًا أن المنافس يتميز باللعب الخشن، فضلًا عن إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي، إلى جانب الحضور الجماهيري المتوقع، خاصة أن الملعب يتسع لنحو 10 آلاف متفرج.