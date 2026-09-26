موعد سفر منتخب مصر إلى جنوب السودان

يتوجه منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى جنوب السودان ظهر غدٍ، الأحد، استعدادًا لخوض مواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد سفر الفراعنة

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في التصفيات، بعد خوض مباراته السابقة أمام أنجولا.

ويضع الجهاز الفني لمنتخب مصر اللمسات الأخيرة على برنامج الإعداد للمباراة، مع التركيز على الاستشفاء وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، قبل مواجهة جنوب السودان.

ومن المنتظر أن يخوض الفراعنة تدريباتهم وفق البرنامج المحدد عقب الوصول، على أن يركز الجهاز الفني خلال الساعات الأخيرة قبل المباراة على علاج الأخطاء ورفع معدلات التركيز لدى اللاعبين.