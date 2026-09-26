قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: رسائل مدبولي تؤكد ثوابت الدولة.. الأمن المائي وحقوق الفلسطينيين والتنمية العادلة ملفات لا تقبل المساومة
الصين ترفض العمليات العسكرية الأحادية وتدعو لحل الدولتين في فلسطين
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ترامب يرفض المقترح الإيراني بهدنة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو
حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا
من 5 جنيهات | تشغيل ثاني مراحل الأتوبيس الترددي BRT.. المحطات وأسعار التذاكر
ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً
مصرع 6 أشخاص بينهم 4 سياح أمريكيين في اليونان.. اعرف السبب
تحذير عاجل من فيروسات تصيب طلاب المدارس مع بداية العام الدراسي.. الأسباب والأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور جديد عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إن «إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً»، مجددًا موقفه الرافض لامتلاك طهران سلاحًا نوويًا.

ونشر ترامب صورة في وقت مبكر من صباح اليوم "السبت" عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" لمضيق هرمز، مع تسميته باسم "مضيق ترامب"، في أول إشارة علنية إلى تفكيره بعد أن اقترحت إيران الاتفاق الجديد وأشارت إلى أنه قد يساعد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي.

مضيق ترامب

وفي الخريطة، رسم ترامب دائرة تحيط بمضيق هرمز، وتضمنت الجزر الواقعة ضمن منطقة المضيق، وشملت أيضاً سواحل إيران وسواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ظهرت في الخريطة دول الخليج باستثناء قطر والبحرين.

كان الرئيس الأمريكي أشار في مارس الماضي، إلى مضيق هرمز باسم "مضيق ترامب" خلال خطابه في قمة أولويات معهد الاستثمار الأجنبي في ولاية فلوريدا.

وقال : "عليهم فتحه، عليهم فتح مضيق ترامب.. أقصد مضيق هرمز"، وأضاف مازحًا: "معذرةً، أنا آسف جدًا، يا له من خطأ فادح، ستدّعي وسائل الإعلام الكاذبة أنه قال ذلك عن طريق الخطأ، كلا، لا أرتكب أخطاءً".

ولاحقا، اقترح الرئيس الأمريكي تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق "ترامب"، وذلك بعدما قال مجددًا إن الممر المائي الحيوي أصبح تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "الآن وقد أصبح مضيق هرمز تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، هل يجب أن نغير اسمه إلى مضيق ترامب؟".

وقال ترامب في تصريحات لاحقة، إنه يعتزم إعلان "مضيق هرمز  ضمن الأراضي الأمريكية بعد أن نُنهي هزيمة إيران"، وأشار إلى أن ذلك سيحدث "قريباً جداً".

وأضاف  ترامب أمام حشد في فعالية بمقاطعة ناسو في نيويورك: "نحن نفرض الحصار؛ فلا تمر أي سفن إلا إذا أردنا نحن ذلك".

في حين رد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، على تصريح ترامب عن اعتزامه إعلان "مضيق هرمز ضمن الأراضي الأمريكية".

وقال غريب آبادي، في بيان: "لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة، أو حاملة طائرات، أو أمر تنفيذي، أو خطاب انتخابي. إيران لا تخشى التهديدات ولا ترهبها استعراضات القوة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب تروث سوشيال إيران إيران لن تمتلك أسلحة نووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

حسام عبدالمجيد

شيكابالا: حسام حسن عاقب محمد عبد المنعم .. وأختار حسام عبدالمجيد

بالصور

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج

إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر.. أعراض خطيرة تنذر بالجلطة القلبية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد