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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير عن رفض ترامب.. إيران تنتظر الرد الأمريكي على خطة السلام في هرمز

هرمز
هرمز
محمد على

أعلنت طهران أن إيران عرضت خطة لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، لكن التقارير أشارت في غضون ساعات إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الاقتراح.

يُعد الممر المائي الذي يمثل مفتاح إمدادات النفط العالمية محورياً في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي وصل إلى طريق مسدود بعد ما يقرب من سبعة أشهر.

لكن جهود الوساطة الجديدة في اجتماع قادة العالم الذي عقدته الأمم المتحدة في نيويورك أعطت بعض التفاؤل بشأن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

ماذا تنتظر إيران؟

وتنتظر إيران اليوم السبت رداً رسمياً من الولايات المتحدة على اقتراحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال في حرب الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الاتفاق.

طرحت إيران المبادرة الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلة إنها نُقلت إلى الأمريكيين عبر وسطاء قطريين، ويمكنها إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي وإنهاء الأعمال العدائية في المنطقة في غضون سبعة أيام.

كما انخرط الإيرانيون مع السعوديين بشأن المضيق، مما يؤكد على خطورة الصراع المستمر منذ سبعة أشهر والذي أدى إلى تعطيل تدفقات النفط عبر أحد أهم ممرات الشحن في العالم وألحق ضرراً بالاقتصاد العالمي.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين في الأمم المتحدة يوم الجمعة إن الاتفاق سيؤدي إلى بدء العد التنازلي لمدة سبعة أيام لإعادة فتح المضيق ووقف القتال.

وقال عراقجي: "إذا كانت هناك جدية من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن كل شيء جاهز الآن".

أضاف عراقجي إنه إذا وافقت الولايات المتحدة، فبإمكان الأطراف المتحاربة بدء محادثات أوسع "حول مواضيع متفق عليها بشكل متبادل".

قد يشمل ذلك مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني. 

وقد تعهد ترامب بأن طهران لن تمتلك قنبلة نووية أبداً، بينما صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز بأن إيران لن تُبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى لو قبلت الولايات المتحدة باتفاق السلام.

وقال المسؤول إن إيران لن تقدم أي تنازلات بشأن حقوقها، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم أو شحن اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد.

ومع ذلك، طرحت إيران خطة لوقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وقال عراقجي إن الخطة تتطلب بدورها من الولايات المتحدة رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتنازل عن العقوبات النفطية المفروضة عليها.

وصف مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، المناقشات التي جرت عبر الوسطاء بأنها "إيجابية وبناءة".

لكن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن ترامب كان متشككاً سراً في أن إيران ستلبي مطالبه، وأنه أخبر موظفيه أنه يرى أن حملة قصف جديدة أمر مرجح.

عراقجي وويتكوف

 

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء مع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف لإجراء محادثات، وكان قد حدد سابقاً شروطاً لإنهاء الحرب وإعادة فتح قناة الشحن الحيوية.

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة مع قناة سي بي إس إن عملية وقف إطلاق النار "ستبدأ من اليوم الذي يقبلون فيه ذلك".

وأضاف: "لقد توصلنا سابقاً إلى اتفاق بناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في باكستان... إذا وافقت الولايات المتحدة على المضي قدماً بهذه الطريقة، فسيعود كل شيء إلى ما كان عليه من قبل".

صرح حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، لوكالة فرانس برس في مقابلة حصرية يوم الثلاثاء، أن إنهاء الأعمال العدائية في اليمن كان أيضاً من بين مطالب طهران.

وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم في يونيوتهدف إلى إنهاء الحرب، وإعادة فتح المضيق، وإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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