روسيا تقصف منشأة في ميناء فيلكوفو بمقاطعة أوديسا

نقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية قولها بأن القوات الروسية أغارت على أوكرانيا مجددا في اطار الحرب المستمرة بينهما.

وقالت الوزارة أنه جرى قصف منشأة في ميناء فيلكوفو بمقاطعة أوديسا كانت تمر عبرها أسلحة من أوروبا.

اضافت تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: دمرنا جسرا في منطقة ماياكا بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لنقل معدات عسكرية.

تابعت وكالة تاس عن محافظ روستوف الروسية قوله بإصابة 5 أشخاص في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف المدينة الليلة الماضية.

وزعمت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 134 مسيرة روسية من أصل 173 استهدفت مناطق عدة من البلاد.



وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا من مواصلة الهجمات على البنية التحتية الروسية، مشدداً على أن تصعيد الموقف "سيزيد الوضع سوءاً بالنسبة لكييف"، فيما أكد أن موسكو "لا تستعد للقيام بأي أعمال عدائية ضد أوروبا"، وذلك بعد تحذيرات أوروبية من "هجوم روسي محتمل" على دولة عضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأضاف بوتين في تصريحات للصحفيين خلال منتدى سانت بطرسبرج الدولي للثقافات أن روسيا "بدأت في الرد على كل إجراء تتخذه أوكرانيا، بما في ذلك محاولات فرض حصار بحري وشن هجمات على المستودعات".