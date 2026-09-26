الصين وقبرص تؤكدان استعدادهما لتعزيز التعاون المشترك

أعرب نائب الرئيس الصيني، هان تشنج، عن استعداد بلاده للعمل مع قبرص لبناء شراكة استراتيجية أكبر تحقق فوائد أكبر للشعبين.
جاء ذلك خلال لقاء "هان" مع الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال "هان" إنه "على الرغم من اختلاف الأنظمة الاجتماعية والتقاليد الثقافية بين الصين وقبرص، إلا أن البلدين لطالما احترما بعضهما البعض، مما يمثل نموذجا جيدا للصداقة والتعاون أمام المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك الذكرى الخامسة لشراكتهما الاستراتيجية.. مؤكدا استعداد الصين للعمل مع قبرص لترسيخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعميق التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف.
من جانبه، أكد "خريستودوليدس" التزام قبرص بسياسة "صين واحدة"، مشيرا إلى أنها كانت دائما شريكا موثوقا للصين.
وأعرب الرئيس القبرصي عن تطلعه إلى تعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع الصين، وترسيخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعميق التبادلات والتعاون في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والزراعة والسياحة، فضلا عن تعزيز التنسيق متعدد الأطراف.