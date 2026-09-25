أخبار السيارات| رينو 8 جورديني تعود من الستينيات.. أرخص 5 سيارات صينية في مصر

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



رينو 8 جورديني تعود من الستينيات بتصميم عصري| صور

أعادت رينو اسم 8 جورديني إلى الواجهة من خلال نموذج اختباري جديد يستلهم إحدى أشهر سياراتها الرياضية خلال ستينيات القرن الماضي، بمظهر حديث وقدرات مختلفة.

أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اعرف أحدث الأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من الإصدارات التي تحمل العلامة الصينية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، بالإضافة إلى الأسعار.

بقوة 800 حصانًا.. سير اكزوبوت 2027 عالية الأداء

تقدم سير اكزوبوت عالميًا كواحدة من أبرز السيارات الكهربائية عالية الأداء، وتنتمي EXOBOT إلى فئة السيارات الرياضية الخارقة، حيث تتمتع بعدد من المحركات الكهربائية، التي تمنحها أفضلية التسارع والانطلاق.

مواصفات كيا K5 2027 الجديدة.. وماذا عن السعر؟

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن K5 موديل 2027، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية المقدمة في الأسواق العالمية، مع تقديمها بعدة فئات تختلف من حيث التجهيزات ومنظومة القوة، وبسعر عالمي يبدأ من 27,690 دولارًا أمريكيًا للفئة الأساسية.

لوتس إليترا R.. سوبر كار بقدرات الدفع الكلي | صور

تنتمي لوتس إليترا R المقدمة في السوق العالمي، إلى فئة السيارات الكهربائية، والتي تجمع بين طابع العلامة البريطانية وبين التصميم الرياضي، مع ملامح عصرية، ومنظومة دفع كلي تعتمد على محركين كهربائيين.

أسعار ومواصفات لكزس RX 2026 في السعودية

تأتي لكزس RX 2026 كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات من فئة الكروس أوفر الفاخرة، وتجمع بين التصميم العصري والطابع العملي مع مجموعة متنوعة من التجهيزات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الحماية.