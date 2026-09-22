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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار سوزوكي ماروتي المستعملة.. 5 موديلات كروس "زيرو" والأخيرة بأرخص سعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


ضربة جديدة لفولكس فاجن.. بورشه وراء الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر
تواجه مجموعة فولكس فاجن الألمانية ضغوط مالية متزايدة بعدما أعلنت عن تكاليف استثنائية تقترب من 10 مليارات يورو، تعادل نحو 11.5 مليار دولار، يرتبط الجزء الأكبر منها بإعادة تقييم أعمال علامة بورشه.


أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضًا الفارهة.‏


5 سيارات كروس أوفر في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية الأداء والتقنيات، إلى جانب تنوع التصميمات الخارجية، ومنها الفئة الرياضية الكروس أوفر.

بتصميم السيدان.. ماذا تقدم كايي E5 موديل 2026؟
تنتمي سيارة كايي E5 موديل 2026 إلى فئة السيدان المدمجة، وتقدمها الشركة الصينية عالميًا ضمن مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين وسائل الرفاهية وتقنيات الحماية والتحكم.

100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات
تشهد صناعة السيارات الألمانية تحرك عمالي واسع، بعدما دعت نقابة "آي جي ميتال" إلى تنظيم يوم احتجاجي على مستوى البلاد، اعتراض على إجراءات خفض التكاليف وتقليص الوظائف التي تواجه العاملين في القطاع.


أودي Q2 2026.. سيارة رياضية بقوة تصل لـ 190 حصان
تعزز العلامة الألمانية أودي من تواجدها عالميًا بعد تقديم Q2 موديل 2026 الرياضية، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات والتقنيات، إلى جانب منظومة ميكانيكية تعتمد على محرك بنزين تيربو، مع نظام دفع كلي للعجلات.

جمس سييرا HD 2026.. وحش رباعي الدفع بتصميم البيك أب | صور
تواصل جمس سييرا HD 2026 حضورها ضمن فئة شاحنات البيك أب الثقيلة، مع تركيز واضح على قدرات السحب والعمل على الطرق الوعرة، إلى جانب تجهيزات مخصصة للمهام الشاقة. 

سعر ومواصفات جيلي توجيلا 2026 في السعودية
تنتمي جيلي توجيلا 2026 إلى فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، التي تجمع بين المحرك التيربو ونظام الدفع الرباعي والتجهيزات المتنوعة، سواء من ناحية تجهيزات السلامة أو عناصر الرفاهية.

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