الوحش الرياضي.. جمس همر EV الكهربائية بقدرات متعددة |صور

دخلت همر مرحلة جديدة في تاريخها مع التحول إلى عالم السيارات الكهربائية، بعدما ارتبط اسمها لسنوات طويلة بالمركبات الضخمة ذات القدرات القوية على الطرق الوعرة.

واستطاعت العلامة الحفاظ على هويتها المعروفة من خلال تقديم همر EV التي تجمع بين التصميم القوي والتكنولوجيا الحديثة ومنظومات الأداء الكهربائية المتطورة، لتصبح واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ضمن فئتها.

وتحمل السيارة ملامح مستوحاة من عائلة H الشهيرة التي قدمتها همر خلال مسيرتها، لكن مع تحديثات عصرية شملت الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية وأنظمة القيادة، إلى جانب مجموعة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد سيارة همر EV

تعتمد همر EV على تصميم خارجي رياضي، حيث يبلغ طولها 4,999 مم، مع عرض يصل إلى 2,196 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1,976 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,218 مم.

محركات وأداء همر EV

تأتي الفئة 3X باعتبارها النسخة الأعلى من حيث الأداء داخل مجموعة همر EV، حيث تعتمد على ثلاثة محركات كهربائية تعمل بنظام دفع رباعي 4WD، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 830 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1356 نيوتن متر.

وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية، بينما يصل مدى القيادة الكهربائي إلى نحو 480 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

وتتوفر همر EV أيضًا بفئات أخرى تعتمد على محركين كهربائيين ونظام دفع رباعي، حيث تقدم إحدى النسخ قوة تبلغ 570 حصانًا مع مدى قيادة يصل إلى 487 كيلومترًا، بينما تأتي نسخة أخرى بقوة 625 حصانًا ومدى كهربائي يبلغ 449 كيلومترًا.

همر EV ووسائل الحماية والأمان

حصلت همر EV على مجموعة واسعة من أنظمة الأمان الحديثة التي تدعم السائق، حيث تضم السيارة نظام مكابح طوارئ ذاتية، وتقنيات قراءة الطريق مع التحذير من الخروج عن المسار والمساعدة على البقاء داخله.

كما زودت السيارة بنظام مراقبة النقطة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية تسهل عملية الاصطفاف، وتوفر همر EV أيضًا كاميرات متعددة تشمل كاميرا بزاوية 540 درجة، وكاميرا مدمجة بالمرآة الداخلية.

وتشمل تجهيزات السلامة كذلك نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، فضلًا عن نظام تثبيت سرعة متكيف وتحذير من التصادم الأمامي، مع توفير مجموعة من الوسائد الهوائية للحماية.

مقصورة وتجهيزات همر EV

تعتمد همر EV على مقصورة داخلية مزودة بتقنيات حديثة، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 13.4 بوصة تدعم البلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة لعرض معلومات القيادة، إلى جانب نظام صوتي مكون من 14 سماعة، وتحصل المقصورة أيضًا على مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي مناطق التحكم، مع مقاعد كهربائية وشاحن لاسلكي ونوافذ كهربائية.