بقوة 720 حصانًا.. الكشف عن ماكلارين MCL-HY GTR بسعر خيالي

كشفت ماكلارين عن تطوير نسخة خاصة تحمل اسم MCL-HY GTR، في خطوة تعكس توجه الشركة البريطانية نحو تعزيز حضورها ضمن فئة السيارات الخارقة المخصصة للأداء العالي.

ويأتي هذا الطراز بالتزامن مع استعدادات العلامة للمشاركة في بطولة العالم للتحمل خلال عام 2027، حيث تعمل ماكلارين على تطوير سيارة تحمل طابعًا قريبًا من سيارات السباقات الاحترافية مع إمكانية تقديم نسخة أكثر قوة لعشاق الأداء.

وتحمل السيارة الجديدة طابع خاص للتصميم والهندسة المستوحاة بصورة مباشرة من عالم سباقات التحمل، مع تركيز واضح على خفة الوزن والانسيابية الهوائية وتطوير منظومة ميكانيكية قادرة على تقديم مستويات مرتفعة من القوة والثبات على الحلبات.

محرك V6 لسيارة ماكلارين MCL-HY GTR

تعتمد ماكلارين MCL-HY GTR على محرك احتراق داخلي من 6 أسطوانات على شكل V بسعة 2.9 لتر مع شاحني توربو مزدوج، وتنتج المنظومة قوة تصل إلى 720 حصانًا، ويضع هذا الرقم السيارة في مرتبة أعلى من النسخة المخصصة لبطولات السباقات.

تصميم خارجي مستوحى من عالم الفورمولا

يحمل تصميم MCL-HY GTR ملامح قريبة من سيارات السباقات الأولية المستخدمة في بطولات التحمل، حيث اعتمدت ماكلارين على هيكل منخفض مع خطوط حادة تساعد على تحسين تدفق الهواء حول السيارة.

وتظهر السيارة بعجلات رياضية مدعومة بجنوط تتكون من 7 أضلاع، بينما يحتل الجناح الخلفي العريض مساحة واضحة من التصميم لتعزيز الثبات الديناميكي عند السرعات العالية.

كما تتضمن الواجهة الأمامية فتحات هوائية كبيرة تساعد على تبريد المحرك وتحسين الكفاءة الهوائية أثناء القيادة القاسية، أما المقصورة، فجاءت بغطاء زجاجي يمنح السيارة مظهرًا قريبًا من الطائرات المقاتلة.

وظهر هذا التصميم في عدد من سيارات الهايبركار الحديثة التي تركز على تقديم تجربة قيادة أقرب إلى سيارات الحلبات الاحترافية، كذلك حصلت السيارة على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED مع تصميم هجومي يعزز من الطابع الرياضي العام.

السعر المتوقع لسيارة ماكلارين MCL-HY GTR

تشير بعض التقارير العالمية، أنه من المتوقع وصول سعر ماكلارين MCL-HY GTR إلى نحو 2.5 مليون دولار أمريكي، ما يجعلها ضمن فئة السيارات الخارقة الأعلى تكلفة على مستوى العالم.