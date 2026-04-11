لعشاق الـ"سوبر كارز".. انطلاق مذهل لسيارة ماكلارين أرتورا الخارقة

تواصل ماكلارين ترسيخ مكانتها في عالم السيارات الخارقة، عبر تقديم نماذج تجمع بين الجانب الرياضي والأداء العالي، ومن أبرز هذه الاصدارات النسخة مكلارين ارتورا، التي تعتمد على التكنولوجيا الهجينة مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تصميم ماكلارين ارتورا

تأتي ماكلارين ارتورا بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السوبر كاري، حيث يبلغ طول السيارة 4,539 مم مع عرض يصل إلى 1,913 مم وارتفاع منخفض عند 1,193 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,640 مم، وجنوط مصنوعة من الألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف.

محرك ماكلارين ارتورا

تعتمد السيارة ماكلارين ارتورا على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين V6 مزدوج التيربو بسعة 3.0 لتر ومحرك كهربائي متطور، ينتج المحرك التقليدي 597 حصانًا، بينما يضيف المحرك الكهربائي 94 حصانًا إضافيًا، لتصل القوة الإجمالية إلى 691 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن متر، ويقترن هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي يعزز الطابع الرياضي للسيارة.

أداء وتسارع ماكلارين ارتورا

تقدم ارتورا تجربة قيادة تعتمد على تسارع قوي واستجابة فورية، حيث تنطلق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.0 ثوانٍ فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 330 كم/س، كما توفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 33 كم، وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود نحو 10.7 كم/لتر، مع خزان وقود بسعة 65 لترًا.

أنظمة أمان ماكلارين ارتورا

تم تجهيز السيارة ماكلارين ارتورا بمجموعة من تقنيات السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما توفر أنظمة مساعدة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، وتحذير مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء، إلى جانب تنبيه حركة المرور الخلفية، وتدعم حساسات الركن الأمامية والخلفية وكاميرا 360 درجة عملية الاصطفاف والقيادة.

تجهيزات ماكلارين ارتورا

تقدم المقصورة مزيجًا من الجانب التكنولوجي والطابع الرياضي، حيث تتوفر المقاعد بكسوة من جلد النابا أو ألكنتارا، مع تصميم رياضي لكل من السائق والراكب الأمامي، ويأتي المقود متعدد الوظائف مكسوًا بالجلد، بينما تتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم تقنيات الاتصال مثل البلوتوث وآبل كاربلاي، ونظام صوت مكون من 12 سماعة من Bowers & Wilkins ، إلى جانب شاشة عدادات رقمية ومكيف هواء متطور وزر تشغيل وإيقاف المحرك.