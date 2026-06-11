العملات العربية تستقر في تداولات اليوم .. اِعرف التفاصيل

استقر سعر العملات العربية مساء اليوم الخميس 11-6-2026 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر العملات العربية

سجل متوسط سعر العملات العربية ثباتا أمام الجنيه بعد انتهاء تعاملات البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 13.83 جنيها للشراء و 13.86 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 168.95 جنيها للشراء و 169.45 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.13 جنيها للشراء و 14.17 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 137.65 جنيها للشراء و 138.07 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 134.84 جنيها للشراء و 135.2 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 14.23 جنيها للشراء و 14.24 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 73.12 جنيها للشراء و 73.52 جنيها للبيع.