الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

آية الجارحي

استقرت أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الثلاثاء في جميع البنوك العاملة في مصر، بالتزامن مع إجازة عيد الاضحى المبارك.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري  أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر  13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في  بنك البركة 13.87 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس  13.86 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي  14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك نكست 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر  14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي  اتش اس بي سي  14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك البركة 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في المصري الخليجي  14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

 سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 60.74 جنيه للشراء و60.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 60.72 جنيه للشراء و60.93 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة وصل سعر اليورو إلى 60.71 جنيه للشراء و60.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 166.98 جنيه للشراء و170.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل  165.16 جنيه للشراء و 170.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 165.81 جنيه للشراء و170.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 165.42 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 165.06 جنيه للشراء و172.05 جنيه للبيع.

محافظ أسوان يتابع جاهزية مرافق الكهرباء ومياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

محافظ أسوان يصدر توجيهات حاسمة بشأن ملف التصالح والمتغيرات المكانية

صحة مطروح: تشغيل عيادات الأسنان بالوحدات الصحية وتفعيل خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال عيد الأضحى

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

