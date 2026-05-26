رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية: تصعيد الاحتلال ردا على تمسك حزب الله بالسلاح

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل تواصل سياسة التصعيد، حيث وصل القصف والغارات إلى خارج جنوب نهر الليطاني، وصولًا إلى البقاع، مع التركيز الآن على مدينة النبطية، مع تهديدات أيضًا تطال الضاحية الجنوبية في بيروت، ما يخلّف المزيد من القتل في صفوف المدنيين، والدمار، والنزوح.

التصعيد في سياق الضغط على الدولة اللبنانية

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يمكن وضع هذا التصعيد في سياق الضغط على الدولة اللبنانية، لا سيما أننا قادمون بعد أيام قليلة على مفاوضات ذات طابع أمني في 29 مايو، إضافة إلى مفاوضات ذات طابع سياسي في 2 يونيو.

استخدام الحزب المزيد من المسيّرات

وأوضح أنه يأتي أيضًا في إطار الرد على تصريحات أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، الذي أعلن منذ يوم أو يومين التمسك بالسلاح، وكذلك للرد على استخدام الحزب المزيد من المسيّرات الانقضاضية ضد أهداف إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ووصولها إلى المناطق الشمالية في إسرائيل، لا سيما مستعمرة المطلة ومسكاف عام.

وأشار إلى أنه صرّح بنيامين نتنياهو قبل ساعات بأن الجيش الإسرائيلي دخل بقوات كبيرة إلى جنوب لبنان، ويهدف هذا التحرك إلى محاولة السيطرة ضمن ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" المحتل، وتعزيز السيطرة بالنار على مناطق واسعة خارج جنوب نهر الليطاني.

