في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

مع حلول عيد الأضحى، تمتلئ الموائد بأطباق اللحوم والفتة والرقاق، وهي من الأكلات الأساسية التي يفضلها الكثيرون خلال أيام العيد، لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة مثل عسر الهضم، الحموضة، زيادة الوزن، وارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول، خاصة لدى مرضى الضغط والسكر.

فوائد اللحم الضاني للجسم

يُعتبر اللحم الضاني من الأطعمة الأساسية على موائد الكثير من الأسر، خاصة خلال المناسبات والأعياد، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تساعد على دعم صحة الجسم والطاقة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن اللحم الضاني يُعد مصدرًا غنيًا بالبروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى احتوائه على الحديد والزنك وفيتامين B12، وهي عناصر ضرورية لدعم العضلات وتعزيز وظائف الدم وتقوية المناعة.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن تناول اللحم الضاني باعتدال قد يساعد في تلبية احتياجات الجسم من الأحماض الأمينية والمعادن الأساسية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو ضعف الشهية.

وأضاف القيعي، إلى أن البروتين الموجود في اللحم الضاني يساهم في بناء العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية، كما يساعد الحديد في الوقاية من الأنيميا وتحسين مستويات الطاقة.

وحذّر الدكتور معتز القيعي من الإفراط في تناول اللحم الضاني، بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، خاصة عند طهيه بطرق غير صحية مثل القلي أو استخدام الزيوت المهدرجة والسمن بكميات كبيرة.

وأوضح “القيعي”، أن الإفراط في الدهون المشبعة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم.

وأكد أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية أهمية الاعتدال في الكميات واختيار الأجزاء الأقل دهونًا من اللحم، مع الاعتماد على الشوي أو السلق كبدائل صحية للطهي بدلًا من القلي.

كما نصح بتناول الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف بجانب اللحوم، للمساعدة في تحسين التوازن الغذائي وتقليل التأثير السلبي على مستويات الكوليسترول.

وتابع الدكتور معتز القيعي حديثه بالتأكيد على أن المشكلة لا تكمن في تناول اللحم الضاني نفسه، بل في الكميات الكبيرة وطرق الطهي غير الصحية، مشددًا على أن الاعتدال والاختيارات الصحية هما الأساس للحفاظ على صحة القلب والجسم.

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى

وأكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن الاستمتاع بأكلات العيد لا يعني الحرمان، لكن يعتمد على تنظيم الكميات واختيار الطرق الصحية في الطهي وتناول الطعام.

وأوضح “القيعي”، أن أفضل طريقة لتجنب الإفراط في تناول اللحوم تبدأ بتناول طبق من السلطة أو الخضروات قبل الوجبة الرئيسية، لأن الألياف تساعد على الشعور بالشبع وتحسن عملية الهضم.

وأضاف أن اختيار اللحوم قليلة الدهون وإزالة الدهون الظاهرة قبل الطهي من الخطوات المهمة للحفاظ على صحة القلب وتقليل السعرات الحرارية، مشيرًا إلى أن الشوي والسلق من أفضل طرق الطهي الصحية مقارنة بالقلي أو التسبيك الغني بالدهون.

وحذّر أخصائي التغذية العلاجية من تناول كميات كبيرة من اللحوم مع الفتة والمشروبات الغازية والحلويات في وجبة واحدة، لأن ذلك يسبب ضغطًا على الجهاز الهضمي ويرفع نسبة الدهون والسعرات الحرارية بشكل كبير.

وأشار إلى أن شرب المياه بكميات كافية طوال اليوم يساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالخمول، مع أهمية تقليل المشروبات السكرية والعصائر الصناعية خلال أيام العيد.

ونصح الدكتور معتز القيعي بممارسة المشي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة بعد تناول الطعام، لما له من دور مهم في تنشيط الدورة الدموية وتحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء.

كما شدّد على ضرورة التزام مرضى الضغط والكوليسترول بالنظام الغذائي الموصوف لهم، مع تجنب الإفراط في تناول اللحوم الدهنية والأحشاء مثل الممبار والكبدة.

وأكد أن الوعي الغذائي والاعتدال في تناول الطعام هما المفتاح للاستمتاع بأكلات عيد الأضحى دون التعرض لمشكلات صحية.

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟

وتُعد الفتة من الأطباق الأساسية على مائدة عيد الأضحى، لكنها قد تتحول إلى عبء صحي خطير لدى بعض الأشخاص، خاصة مرضى الكبد الدهني، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الدهون والنشويات والسعرات الحرارية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن تناول الفتة بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الدهون المتراكمة على الكبد، ما يرفع خطر الالتهابات والمضاعفات الصحية المرتبطة بالكبد الدهني.

وأشار الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن مكونات الفتة التقليدية، خاصة السمن البلدي واللحوم الدسمة، قد تؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية داخل الجسم، وهو ما يضاعف من تراكم الدهون في الكبد ويؤثر على كفاءته.

وأضاف القيعي، إلى أن الإفراط في تناول الأرز والخبز الأبيض يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما يحفز إفراز الإنسولين بكميات أكبر، وبالتالي يزيد تخزين الدهون داخل الكبد.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية أن الوجبات الثقيلة خلال العيد قد تسبب الشعور بالخمول وعسر الهضم والانتفاخ والحموضة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب أو دهون على الكبد.

كما حذر من أن الإكثار من الدهون المشبعة واللحوم الغنية بالدهون قد يرفع معدلات الالتهاب داخل الجسم، ما قد يسرّع تطور الكبد الدهني إلى مراحل أكثر خطورة.

وأوضح الدكتور معتز القيعي أن مريض الكبد الدهني لا يحتاج إلى الحرمان التام من أكلات العيد، لكن السر يكمن في الاعتدال والتحكم في الكميات.

ونصح «القبعي»، باتباع بعض الخطوات الصحية عند تناول الفتة، أبرزها:

ـ تقليل كمية الأرز والخبز.

ـ استخدام كمية قليلة من السمن أو استبداله بزيت صحي.

ـ اختيار اللحوم قليلة الدهون.

ـ تناول السلطة والخضروات بجانب الوجبة.

ـ تجنب الحلويات والمشروبات الغازية بعد الأكل مباشرة.

واختتم الدكتور معتز القيعي حديثه بالتأكيد على أن المشكلة لا تكمن في تناول وجبة فتة واحدة، وإنما في الإفراط وتكرار الوجبات الدسمة طوال أيام العيد، مشددًا على أن الاعتدال يساعد في الحفاظ على صحة الكبد والاستمتاع بأجواء العيد دون مضاعفات صحية.