الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

آية التيجي

تُعد الفتة من الأطباق الأساسية على مائدة عيد الأضحى، لكنها قد تتحول إلى عبء صحي خطير لدى بعض الأشخاص، خاصة مرضى الكبد الدهني، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الدهون والنشويات والسعرات الحرارية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن تناول الفتة بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الدهون المتراكمة على الكبد، ما يرفع خطر الالتهابات والمضاعفات الصحية المرتبطة بالكبد الدهني.
 

وأشار الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن مكونات الفتة التقليدية، خاصة السمن البلدي واللحوم الدسمة، قد تؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية داخل الجسم، وهو ما يضاعف من تراكم الدهون في الكبد ويؤثر على كفاءته.

وأضاف القيعي، إلى أن الإفراط في تناول الأرز والخبز الأبيض يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما يحفز إفراز الإنسولين بكميات أكبر، وبالتالي يزيد تخزين الدهون داخل الكبد.

أعراض قد يشعر بها مريض الكبد الدهني بعد تناول الفتة

وأكد أخصائي التغذية العلاجية أن الوجبات الثقيلة خلال العيد قد تسبب الشعور بالخمول وعسر الهضم والانتفاخ والحموضة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب أو دهون على الكبد.

كما حذر من أن الإكثار من الدهون المشبعة واللحوم الغنية بالدهون قد يرفع معدلات الالتهاب داخل الجسم، ما قد يسرّع تطور الكبد الدهني إلى مراحل أكثر خطورة.

هل يُمنع مريض الكبد الدهني من تناول الفتة؟

وأوضح الدكتور معتز القيعي أن مريض الكبد الدهني لا يحتاج إلى الحرمان التام من أكلات العيد، لكن السر يكمن في الاعتدال والتحكم في الكميات.

ونصح القبعي، باتباع بعض الخطوات الصحية عند تناول الفتة، أبرزها:
ـ تقليل كمية الأرز والخبز.
ـ استخدام كمية قليلة من السمن أو استبداله بزيت صحي.
ـ اختيار اللحوم قليلة الدهون.
ـ تناول السلطة والخضروات بجانب الوجبة.
ـ تجنب الحلويات والمشروبات الغازية بعد الأكل مباشرة.

نصيحة مهمة لمرضى الكبد الدهني في عيد الأضحى

واختتم الدكتور معتز القيعي حديثه بالتأكيد على أن المشكلة لا تكمن في تناول وجبة فتة واحدة، وإنما في الإفراط وتكرار الوجبات الدسمة طوال أيام العيد، مشددًا على أن الاعتدال يساعد في الحفاظ على صحة الكبد والاستمتاع بأجواء العيد دون مضاعفات صحية.

الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
