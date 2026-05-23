لازم نحيي تاريخنا.. محافظ القاهرة: الرئيس السيسي عايز القاهرة تكون عاصمة ثقافية فنية

علق إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على فعاليات شارع الفن في وسط المدينة، قائلا:" إحنا عايزين نرجع القاهرة كما كانت قديما ".



وقال إبراهيم صابر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي عايز القاهرة تكون عاصمة ثقافية فنية ولازم نحيي تاريخنا ونحافظ عليها ".



وتابع إبراهيم صابر :" شارع الفن في قلب القاهرة الخديوية وتفقده رئيس الوزراء الأسبوع الماضي وإحنا عايزين القاهرة عاصمة ثقافية فنية سياحية ".

وأكمل إبراهيم صابر :" الرئيس السيسي يهتم بتطوير القاهرة التاريخية والخديوية".

