بحوث الصحة الحيوانية: توسيع نطاق اعتماد المعمل الفرعي بالغردقة وفقاً للمواصفات الدولية

شيماء مجدي

أعلن معهد بحوث الصحة الحيوانية عن توسيع نطاق الاعتماد الدولي للمعمل الفرعي بمدينة الغردقة وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025.
وأكد المعمل الحصول على اعتماد لثلاثة اختبارات ميكروبيولوجية جديدة في مجال سلامة الغذاء، تضاف إلى اعتماداته السابقة، مما يرفع كفاءة المعمل في الكشف عن المسببات المرضية وضمان جودة المنتجات الغذائية بالمحافظة،وذلك  في إطار تنفيذ توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة تطوير المعامل البحثية وتوسيع نطاق اعتمادها دولياً لخدمة قطاع سلامة الغذاء،

من جانبها قالت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية إن هذا الإنجاز يأتي تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة المعامل الفرعية.

واضافت أن نجاح المعمل في الحصول على اعتماد الاختبارات الجديدة يعد ثمرة لجهود التطوير المستمرة التي ينتهجها المعهد، حيث يعكس التزامنا بتطبيق معايير (الأيزو 17025) حرصنا على تقديم خدمات تحليلية وتشخيصية تتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية، وهو ما يخدم بشكل مباشر خطط الدولة في الحفاظ على سلامة الغذاء ودعم الاقتصاد القومي، خاصة في منطقة حيوية كمدينة الغردقة".
يأتي هذا التوسع النوعي ليقدم منظومة متكاملة من الفحوصات المعملية التي تخدم قطاع سلامة الغذاء، حيث تشمل القائمة المعتمدة للمعمل 
الاختبارات المعتمدة حديثاً وهي الكشف عن بكتيريا Staphylococcus spp، والكشف عن بكتيريا E. coli، والعد الكلي للبكتيريا (Total Bacterial Count).

كما تشمل الاختبارات المعتمدة سابقاً، وهي الكشف عن بكتيريا Salmonella، والكشف عن بكتيريا Listeria، وفحص فيروس السعار (Rabies) – (لأغراض التشخيص البيطري).

يُذكر أن المعمل يعمل وفق معايير المواصفة القياسية  الايزو  ١٧٠٢٥منذ ديسمبر 2020، ويأتي هذا التوسع ليعزز من دور المعمل في دعم القطاع السياحي والغذائي في مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر. فباستثناء فحص السعار المخصص للتشخيص البيطري، تتركز كافة الاختبارات المعتمدة الأخرى على فحوصات سلامة الغذاء، مما يضمن دقة النتائج المخبرية وفقاً للمعايير العالمية، ويسهم في حماية الصحة العامة للمواطنين والسائحين على حد سواء.
ويواصل معهد بحوث الصحة الحيوانية جهوده في تحديث معاملة الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان سرعة إجراء التحاليل وتقديم الدعم الفني والرقابي اللازم، تأكيداً على دور المعهد كمرجعية وطنية في سلامة الغذاء وصحة الحيوان.

