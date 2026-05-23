وزير السياحة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تطوير السياحة والآثار

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن اهتمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بملف التطوير السياحي؛ يعد انعكاسا لما توليه الدولة لقطاع السياحة والآثار من أهمية بصفة عامة.

وأوضح فتحي - في تصريح خاص لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد الفضائية - أن رئيس الوزراء تابع أفكار تطوير منطقة نزلة السمان، خاصة وأن هذه المنطقة تلعب دورا كبيرا في السياحة المصرية، ويمكنها لعب دور أكبر في استقطاب السائحين.

وأكد أن منطقة نزلة السمان عانت لفترات طويلة من العشوائية، والدولة عندما تبنت فكرة تطويرها؛ عكفت على إشراك الأهالي، لافتا إلى أن التطوير يشمل “زيادة الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين”.

وشدد وزير السياحة والآثار على أن إشراك الأهالي في التطوير؛ يضمن استدامة المشروع، وتحقيق عوائد اقتصادية للجميع، مشيرا إلى أن أهالي نزلة السمان من مبتكري السياحة في مصر.