بهارات الشوربة.. ماذا يحدث عند إضافة ورق اللورا

يعد ورق اللورا المعروف باسم ورق الغار من أشهر الإضافات التى يتم وضعها على الشوربة عند طهى اللحمة لتمنحها نكهة مميزة فما تأثيرها على الصحة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

ووفقا لموقع ويبمد تشمل أهم الفوائد الصحية لورق اللورا ما يلي:

صحة الجهاز المناعي



يُعد ورق اللورا مصدراً جيداً لفيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين سي ومن المعروف أن هذه الفيتامينات تدعم صحة الجهاز المناعي.

يحسن الهضم



يُمكن لشاي ورق اللورا أن يُخفف من اضطرابات المعدة كما أنه يتميز برائحة عطرية قوية، مما يُساعد على تخفيف احتقان الجيوب الأنفية أو انسداد الأنف.

يُقلل الإصابة بالسكري

أشارت دراستان صغيرتان إلى أن تناول كبسولات ورق اللورا المطحون أو شرب شاي مصنوع من ورق الغار التركي قد يُخفض مستويات السكر في الدم و مع ذلك، كانت إحدى الدراستين صغيرة، بينما اختبرت الأخرى ورق اللورا على متطوعين أصحاء، وليس على مرضى السكري.