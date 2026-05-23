سموحة بطلاً لمنطقة الإسكندرية للكرة الطائرة الشاطئية تحت 13 سنة ناشئين وناشئات

اختتمت مساء امس الجمعة بطولة منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة الشاطئية لمراحل تحت 13 سنة ناشئين وناشئات، وتحت 15 و17 سنة ناشئات، والتي استضافها نادي سموحة مؤخراً تحت رعاية مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور "محمد بلال".

ونجح نادي سموحة في حصد المركز الأول والتتويج بلقب البطولة في مرحلة تحت 13 سنة ناشئين وناشئات، بعد أداء مميز للاعبي ولاعبات النادي خلال المنافسات.

وشهد حفل الختام حضور الكابتن "أسامة النجار" رئيس منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة، والمهندس "محمد عبد المنعم" أمين صندوق المنطقة، و "عبد المنعم الرحماني" المدير التنفيذي للمنطقة والكابتن "السيد عبد الفتاح" سكرتير لجنة الحكام بالمنطقة.

كما حضر من نادي سموحة "محمد سودان" والدكتور "خالد سليم" وأدهم السجيني" أعضاء مجلس الإدارة، والكابتن "شريف موافي" رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي سموحة، والدكتور "رجب عبد النبي" رئيس الجهاز الإداري بالنادي.

وفي ختام البطولة تم تسليم الكؤوس والميداليات للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.