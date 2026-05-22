فرج عامر: يورتشيتش عرض نفسه على الأهلي.. والإدارة رفضت

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن كواليس جديدة تخص مستقبل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، مؤكدًا أن عقده انتهى ولن يتم تجديده مع النادي.

يورتشيتش

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “المدير الفني لبيراميدز كرونسلاف يورتشيتش الكرواتي الجنسية انتهى عقده ولن يتم تجديده، ويتردد أن المدير الفني عرض نفسه على الأهلي عن طريق وكيل أعماله، وللأسف الأهلي لم يرحب بذلك”.

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل حالة الجدل حول مستقبل المدرب الكرواتي، خاصة بعد الأنباء المتداولة عن إمكانية رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

غادر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة، عقب نهاية الموسم الكروي، في انتظار جلسة مرتقبة مع إدارة النادي لحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشفت مصادر داخل بيراميدز أن هناك اتجاهًا قويًا لتجديد الثقة في المدرب الكرواتي واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق، بعد الأداء الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي والمنافسة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن القرار النهائي لم يُحسم حتى الآن، حيث من المقرر أن تعقد إدارة النادي جلسة مع يورتشيتش فور عودته من كرواتيا، لمناقشة ملف استمراره وخطة الفريق للموسم الجديد.

كان بيراميدز أنهى الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز خلف الزمالك، بعد صراع قوي على اللقب استمر حتى الجولة الأخيرة.