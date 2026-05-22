الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هانز فليك يفتح الباب أمام استدعاء حمزة عبد الكريم للفريق الأول في برشلونة

حمزة شعيب

لمح هانز فليك ، المدير الفني لنادي ، إلى إمكانية تصعيد المهاجم المصري الشاب  للفريق الأول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع فرق الشباب بالنادي الكتالوني.

وقال فليك في تصريحات صحفية ردًا على سؤال بشأن إمكانية استدعاء حمزة عبد الكريم خلال فترة الإعداد الصيفية: «هذا ما علينا انتظاره، نحن نخطط حاليًا لفترة الإعداد للموسم الجديد، وأنا متحمس جدًا لرؤية وجوه جديدة».

وأضاف المدرب الألماني: «عندما بدأت هنا في 2024، كان من الرائع رؤية الجودة التي يمتلكها لاعبو لاماسيا، وهذا الأمر تكرر أيضًا هذا الموسم، لذلك عندما يعود، بالطبع قد يكون خيارًا بالنسبة لنا».

يأتي حديث فليك في وقت يواصل فيه المهاجم المصري الشاب جذب الأنظار داخل أكاديمية برشلونة، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل فريق الشباب إلى نهائي كأس الأبطال عقب الفوز على لاس بالماس بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.

وسجل حمزة عبد الكريم الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 41، بعدما انفرد بالحارس وسدد الكرة بطريقة مميزة داخل الشباك، قبل أن يضيف أليكس جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليقود الفريق الكتالوني إلى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يواجه برشلونة غريمه التقليدي  في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل، وسط ترقب لمشاركة حمزة عبد الكريم في أول كلاسيكو له على مستوى فرق الشباب.

كانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت في وقت سابق أن اللاعب المصري أصبح من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية برشلونة خلال عام 2026، بعدما ارتفعت قيمته الفنية بشكل ملحوظ نتيجة تألقه المستمر مع فريق الشباب.

وانضم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من  على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية الشراء النهائي، وسط تقارير تؤكد اقتراب الإدارة من تفعيل البند بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب منذ وصوله.

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
