دعاء يوم عرفة 2026.. أفضل الكلمات المستحبة لنيل المغفرة والرحمة

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم يوم عرفة لما يحمله من نفحات إيمانية عظيمة وفضل كبير، إذ يُعد من أعظم أيام العام التي تتنزل فيها الرحمات وتُغفر الذنوب وتُرفع الدرجات.

ويحرص الكثيرون خلال هذا اليوم المبارك على الصيام والإكثار من الدعاء والذكر طلبًا للعفو والرزق وتحقيق الأمنيات، خاصة أن يوم عرفة يمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل رحمته.

كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام هذا اليوم المبارك بالأعمال الصالحة والدعاء، لما له من مكانة خاصة بين أيام الدنيا.

وأكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي من علماء وزارة الأوقاف أن يوم عرفة، الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة، يُعد سيد أيام الدنيا، ويحمل فضلًا عظيمًا للمسلمين سواء للحجاج أو غير الحجاج.

وأوضح أحمد سعيد فرماوي، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على صيام هذا اليوم المبارك، مستشهدًا بحديثه الشريف: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، مؤكدًا أن صيام يوم عرفة يعد سببًا في مغفرة ذنوب عامين.

وأشار إلى أن العلماء فسروا تكفير الذنوب المستقبلية بأن الله يوفق العبد للطاعة ويبعده عن المعاصي، لافتًا إلى أن يوم عرفة يرتبط بأعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة».

وأضاف أن غير الحاج يمكنه الفوز بالأجر العظيم من خلال الصيام والإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، موضحًا أن خير الدعاء في هذا اليوم هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وأكد أن يوم عرفة يمثل فرصة عظيمة لطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الله يباهي ملائكته بالحجاج والعباد في هذا اليوم لما يظهرونه من تضرع وخشوع ورجاء.

دعاء يوم عرفة 2026

أفضل دعاء في يوم عرفة هو ما أوصى به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، وهو دعاء جامع للخير والتوفيق، يستحب الإكثار منه في يوم عرفة

-"يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك"

-"اللهم فوضت أمري كله إليك، يارب ارح قلبي ونور بصيرتي وأرني عجائب قدرتك في تيسير أموري"

-"اللهم اختر لي ولا تخيرني، فإن الخيرة فيما اخترته لي، يا رب لا تجعلني في حيرة من أمري"