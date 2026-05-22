قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي تحويل مسار 97 سفينة تجارية منذ بدء العمليات البحرية في مضيق هرمز
1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
خبير فضاء: مهمة «سمايل» الصينية الأوروبية خطوة مهمة لحماية الأقمار الصناعية من التوهجات الشمسية
مشاجرة بعصا وسلاح أبيض.. ضبط سائق توك توك وقائد سيارة في الإسكندرية
وزير خارجية أمريكا: المفاوضات مع إيران تشهد تقدمًا ملحوظًا ولم نصل إلى إتفاق
نبوءة عمرها 66 عامًا تعود.. هل يقترب العالم من "يوم القيامة" في 2026؟
شيكوبانزا: غضبت بعد استبدالي لأني كنت أرغب في إسعاد جماهير الزمالك
بدون الـ var.. مصر تواجه روسيا وديًا بطاقم جزائري استعدادًا للمونديال
كنز جديد يظهر للنور | عوائد بالمليارات تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر
بعد 21 عاماً.. عائد من الموت يثير الجدل داخل أروقة الجهات الرسمية العراقية
الصحة العالمية: 12 إصابة بفيروس هانتا على سفينة رحلات بحرية| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دعاء يوم عرفة 2026.. أفضل الكلمات المستحبة لنيل المغفرة والرحمة

يوم عرفة
يوم عرفة
محمد البدوي

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم يوم عرفة لما يحمله من نفحات إيمانية عظيمة وفضل كبير، إذ يُعد من أعظم أيام العام التي تتنزل فيها الرحمات وتُغفر الذنوب وتُرفع الدرجات.

دعاء يوم عرفة - أدعية يوم عرفة

 الصيام والإكثار من الدعاء

ويحرص الكثيرون خلال هذا اليوم المبارك على الصيام والإكثار من الدعاء والذكر طلبًا للعفو والرزق وتحقيق الأمنيات، خاصة أن يوم عرفة يمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل رحمته. 

الأعمال الصالحة والدعاء

كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام هذا اليوم المبارك بالأعمال الصالحة والدعاء، لما له من مكانة خاصة بين أيام الدنيا.

وأكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي من علماء وزارة الأوقاف أن يوم عرفة، الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة، يُعد سيد أيام الدنيا، ويحمل فضلًا عظيمًا للمسلمين سواء للحجاج أو غير الحجاج.

صلاة يوم عرفة

حث المسلمين على صيام هذا اليوم

وأوضح أحمد سعيد فرماوي، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على صيام هذا اليوم المبارك، مستشهدًا بحديثه الشريف: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، مؤكدًا أن صيام يوم عرفة يعد سببًا في مغفرة ذنوب عامين.

 تكفير الذنوب المستقبلية 

وأشار إلى أن العلماء فسروا تكفير الذنوب المستقبلية بأن الله يوفق العبد للطاعة ويبعده عن المعاصي، لافتًا إلى أن يوم عرفة يرتبط بأعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة».

سورة تقرأ يوم عرفة

الفوز بالأجر العظيم 

وأضاف أن غير الحاج يمكنه الفوز بالأجر العظيم من خلال الصيام والإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، موضحًا أن خير الدعاء في هذا اليوم هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

يوم عرفة

 فرصة عظيمة لطلب الرحمة

وأكد أن يوم عرفة يمثل فرصة عظيمة لطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الله يباهي ملائكته بالحجاج والعباد في هذا اليوم لما يظهرونه من تضرع وخشوع ورجاء.

دعاء يوم عرفة 2026

أفضل دعاء في يوم عرفة هو ما أوصى به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، وهو دعاء جامع للخير والتوفيق، يستحب الإكثار منه في يوم عرفة

-"يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك"

-"اللهم فوضت أمري كله إليك، يارب ارح قلبي ونور بصيرتي وأرني عجائب قدرتك في تيسير أموري"

-"اللهم اختر لي ولا تخيرني، فإن الخيرة فيما اخترته لي، يا رب لا تجعلني في حيرة من أمري"

عرفة يوم عرفة الأوقاف دعاء عرفة دعاء يوم عرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

شاليمار شربلتي

شاليمار شربلتي تقاضي مروجي شائعات حبسها في قضية سب وقذف هالة صدقي

عمرو القاصي

عمرو القاضي: فقدت والدتي خلال تصوير فيلم أسد والشر هو ما يصنع الدراما

الشاعر سمير عبد الباقي

شاعر المقاومة والطفولة.. سمير عبد الباقي يغادر تاركًا 40 ديوانًا

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد