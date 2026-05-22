ما اتغيرش.. سعر الدولار يستقر عند 52.86 جنيه في تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 22-5-2026 داخل السوق الرسمية.

الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار في آخر يوم عمل له بالتوازي مع اعلان سعر الفائدة أمس؛ درجات ثابت بدون تغيير على مستوى البنوك وحتى اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.86 جنيه للشراء و52.98 جنيه للبيع

وبلغ أقل سعر دولار نحو 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.8 جنيه للشراء و52.9 جنيه للبيع في بنكي " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول".

متوسط سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في أغلب البنوك 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي، HSBC، المصري الخليجي، الأهلي المصري، مصر".

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر دولار 52.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار 52.9 جنيه للشراء و53 جنيها للبيع في بنكي سايب والأهلي الكويتي.