شاليمار شربلتي تقاضي مروجي شائعات حبسها في قضية سب وقذف هالة صدقي

أكدت الفنانة التشكيلية شاليمار شربلتي مقاضاتها لكل من يتداول شائعات حول الحكم عليها بالحبس لمدة شهر مع النفاذ، في قضية سب وقذف الفنانة هالة صدقي.

وأُثيرت الشائعات بعد رفض طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عاماً، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، وتأييد الحكم الصادر ضده بشكل نهائي.

وحرصت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي على أن تعلق على قرار رفض طعن عمر زهران، وذلك في بيان صحفي حيث قالت شاليمار : "القانون المصري محترم وقوي وعادل، وبيرجع لكل واحد حقه، ولن أتنازل عن حقوقي".

تعود وقائع القضية إلى اتهام عمر زهران بسرقة عدد من المجوهرات الثمينة من منزل الفنانة شاليمار شربتلي، وتم تسجيل الواقعة تحت رقم 7439 لسنة 2024 جنح قسم الجيزة.

وبعد إجراءات التحقيق، أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة عامين في البداية. لكن المخرج تقدم باستئناف على الحكم، ليتم تخفيف العقوبة لاحقًا من قبل محكمة جنح مستأنف الجيزة إلى سنة واحدة فقط.

وقررت محكمة جنوب الجيزة، إلزام الفنانة هالة صدقي بسداد مبلغ مالي قدره 100 ألف ريال سعودي لصالح مساعدتها «حسناء»، وذلك على خلفية النزاع القائم بينهما بشأن مكافأة برنامج «شكراً مليون»، بسبب عدم سداد هالة لمساعدتها مستحقاتها.