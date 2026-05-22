فن وثقافة

إسراء عصام تبهر جمهور الأوبرا في ليلة استثنائية احتفاءً بإبداع يوسف شاهين

أبهرت الفنانة إسراء عصام، جمهور دار الأوبرا المصرية، خلال مشاركتها في أمسية «غنّا القاهرة»، التي جاءت احتفاءً بإبداع المخرج العالمي يوسف شاهين، في ليلة فنية استثنائية أكدت خلالها أنها واحدة من أبرز و أهم الأصوات الشابة، وامتدادًا حقيقيًا للفن الجميل الراقي، لما تمتلكه من حضور قوي وكاريزما خاصة وقدرات تجمع بين الغناء والتمثيل والأداء المسرحي الراقي، لتثبت أنها فنانة شاملة، تحمل ملامح زمن الفن الجميل، بروح معاصرة وإحساس يلامس الجمهور.

وأقيم الحفل على خشبة المسرح الصغير بـ دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم فرقة «أعز الناس»، وسط حضور فني وثقافي لافت، ضم الفنانة لبلبة، والفنان محسن محيي الدين، والفنان سيف عبد الرحمن، إلى جانب المنتج جابي خوري الرئيس التنفيذي لشركة أفلام مصر العالمية، والمنتجة ماريان خوري، والموسيقار طارق مهران عميد المعهد العالي لفنون الطفل، والصحفي محمود التميمي.

قدمت إسراء عصام خلال الحفل أغنية «مفترق الطرق» للنجمة ماجدة الرومي، وهي الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر الكبير صلاح جاهين، ولحنها الموسيقار كمال الطويل، حيث نجحت الفنانة في تقديمها بأداء لافت حصد إشادات واسعة، رغم ما تُعرف به الأغنية من صعوبة شديدة على المستوى الغنائي، لما تحتويه من طبقات صوتية معقدة وانتقالات دقيقة تتطلب إمكانيات صوتية وإحساسًا عاليًا، وهو ما يجعل كثيرًا من المطربين يتجنبون أداءها. وقد استطاعت أن تقدم الأغنية بثقة وتمكّن واضح، محافظةً على روحها وإحساسها، لتؤكد بذلك امتلاكها قدرات صوتية مميزة وحضورًا فنيًا قويً.

ومع الإقبال الجماهيري الكبير، اضطرت إدارة الأوبرا إلى فتح أبواب المسرح المكشوف لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الجمهور، كما تم عرض الحفل عبر شاشات البروجيكتور ليتمكن الحضور من متابعة الأمسية وسط حالة من التفاعل والإعجاب الكبير.

كما أصر الدكتور سامح عبد العزيز على أن تختتم إسراء الحفل بأغنية «مفترق الطرق»، بالتزامن مع عرض مشاهد من جنازة يوسف شاهين على شاشة المسرح خلف الفنانة إسراء عصام والعازفين، في مشهد مؤثر منح الحفل نهاية استثنائية مفعمة بالمشاعر والوفاء لمسيرة المخرج الكبير. فتلك الأغنية تحمل رسالة إنسانية عميقة، فهي رغم الحزن الذي يسكن كلماتها، تمنح الأمل في القادم وتؤكد أن النهايات الصعبة قد تكون بداية لطريق جديد أكثر نورًا.

وجاء الحفل ضمن فعاليات وزارة الثقافة، بتنظيم الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الأستاذة رشا الفقي وإخراج الفنان هاني حسن ورؤية فنية للدكتور سامح عبد العزيز، بينما تولى الفنان أشرف حسن إدارة فرقة «أعز الناس»، كما شارك في تقديم الحفل كلٌ من الفنانة أميرة فراج والفنان نديم هشام، كما قدّم الفنان نديم هشام فقرة تمثيلية مستوحاة من أحد أفلام يوسف شاهين، لتأتي كتحية فنية خاصة لمسيرة المخرج الكبير وأعماله الخالدة، وقدم الدكتور هشام نبوي النقد الموسيقي، فيما شارك الموسيقار طارق مهران في التحليل الموسيقي، وتولت الأستاذة دعاء حلمي النقد السينمائي، بينما أشرف الأستاذ الدكتور حسان صابر على الاستعراضات، وتولى الأستاذ كريم رضوان مهمة التنسيق العام.

وتواصل إسراء عصام حاليًا التحضير لعدد من الأغاني الجديدة الخاصة بها، بالتعاون مع مجموعة من الملحنين وكتّاب الأغاني الشباب، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.
ويُذكر أن من أحدث أعمالها مشاركتها في العرض المسرحي سكرولينج، من صياغة وإخراج خالد جلال، كما شاركت بالغناء والتمثيل في احتفالية عيد الشرطة الـ73 أمام عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مشاركتها في حفل ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب.
ومن أبرز محطاتها الفنية الأخيرة أيضًا مشاركتها بالغناء في مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي خلال موسم رمضان 2024، حيث قدمت رباعيات عمر الخيام ضمن أحداث العمل، إلى جانب مشاركتها بالتمثيل في مسلسل الوصفة للمخرج خيري سالم، ومسلسل صوت وصورة للمخرج محمود عبد التواب.

صحة الشرقية
