شيكو بانزا: بموت في الزمالك وبحب زيزو وكامويش مهاجم سوبر

كشف شيكو بانزا نجم فريق الزمالك عن موقفه من اللعب لصالح النادي الاهلي عقب تالقه مع الزمالك

وأكد شيكو بانزا في تصريحات عبر برنامج “ اللعيب “ قائلا ” أنا بحب ألعب في الزمالك وبحب وبعشق نادي الزمالك جدا وهو ناديا المفضل، الزمالك بس أيا كانت العروض وطول ما أنا في مصر هلعب في الزمالك فقط"

وأضاف :" الأهلي فريق كبير جدا جدا جدا ومعروف إن المنافسة بين الأهلي والزمالك بتكون قوية جدا والأهلي خصم عنيد وقوي من زمان، وأنا بحب لاعيبة كتير في الأهلي زي امام عاشور وتريزيجيه وزيزو وهما لعيبة كبار."

وعن أصعب مباراة فقال :" مباراة زد …انا استاذنت الحكم الرابع اني اروح الحمام وقالي اتفضل"

واصل اللاعب الأنجولي " شيكو بانزا " لاعب نادي الزمالك بعد التتويج بالدوري المصري : عرض علي مشروع الزمالك وقت المفاوضات ولم يكن لدي فرصة للرفض .. وافقت على الفور لأنني أعرف الزمالك جيدًا وجماهيره "

واختتم شيكو بانزا تصريحاته قائلا: كامويش لعب معايا في البرتغال وهو لعيب كبير ولعيب كويس جدا وعنده مهارات عالية وكبيرة جدا وخبرات.