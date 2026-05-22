بعد تثبيت الفائدة.. الذهب يتراجع 15 جنيها بأول التعاملات المسائية

تراجع سعر الذهب في مطلع تعاملات مساء اليوم الجمعة 22-5 -2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تراجع جديد

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 15جنيهًا مقارنة بما كان عليه مساء أمس الخميس.

تذبذب سعر الذهب

وخلال تعاملات مساء أمس الخميس بالتوازي مع اعلان سعر الفائدة؛ حيث ارتفع بقيمة 35 جنيهًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6820 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7794 جنيها للشراء و 7737 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7144 جنيها للشراء و 7092 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6820 جنيها للشراء و 6770 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5845 جنيها للشراء و 5802 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 54.56 ألف جنيه للشراء و 54.16 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4528 دولار للشراء و 4527 دولار للبيع.